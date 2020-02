10. február 2010 2010 10:30 MAK Správy Zo zahraničia Českom sa prehnal orkán Sabine, hlásia zranených. Slovensko zasiahne dnes poobede

Vietor v Česku v pondelok ráno miestami značne presiahol silu orkánu. Na Sněžke mal rýchlosť až 180 kilometrov za hodinu. Sto tisíc domácností je bez elektriny, doprava kolabuje.

Orkán Sabine al rýchlosť až 180 kilometrov za hodinu. Sto tisíc domácností je bez elektriny, nejazdia vlaky na mnohých tratiach, na cesty padajú stromy a konáre. Meteorológovia varujú pred extrémne silným vetrom s nárazmi o rýchlosti cez sto kilometrov za hodinu.

Silný vietor sa presúva od západu na východ naprieč Českom. Po ôsmej hodine dopoludnia bol najsilnejší na východe Čiech a zosilňoval aj na Morave. V noci zasiahol západ Čiech, ráno aj stredné Čechy a Prahu a presúva sa nad Slovensko.

Domácnosti bez elektriky

S následkami sa stretávajú energetici. Pred ôsmou hodinou ráno bolo bez prúdu takmer sto tisíc odberateľov. Vietor sa posúva naprieč republikou od západu na východ, s tým sa tiež posúvajú najhoršie zasiahnutej oblasti.

„Poruchové čaty sú v teréne, pracujú na obnovenie dodávok elektriny do postihnutých lokalít,“ oznámila hovorkyňa ČEZ Soňa Holingerová.

Po siedmej hodine boli najviac postihnuté stredné Čechy, kde bolo podľa Holingerovej 39 porúch na vedení vysokého napätia a bez elektriny 37 tisíc domácností. „Ide predovšetkým o Kladensko, Příbramsko, Benešovsko a Rakovnicko,“ spresnila. Dve desiatky porúch na vedení vysokého napätia ale zaznamenal ČEZ aj v Plzenskom kraji, v južných Čechách zaznamenal E.ON trinásť porúch na vedení vysokého napätia.

Kolaps dopravy

Podľa Správy železníc bol pred ôsmou dopoludnia prerušená prevádzka na dvoch desiatkach úsekov železničných tratiach hlavne v západných a stredných Čechách a problémov pribúda. Zastavená je prevádzka aj na dvoch hlavných jednokoľajných tratiach v Plzenskom kraji – z Plzne do Klatov aj do Chebu. Úplne odrezané je českobudejovickej nádražie, prevádzka je prerušená na tratiach vo všetkých smeroch – do Prahy, Plzňa, Linzu, Českých Velenic aj Českého Krumlova.

Prerušená je tiež prevádzka vlakov z Čiech do Nemecka. Nemecké železnice (DB) oznámili v nedeľu večer prerušenie prevádzky diaľkovej dopravy vrátane linky Praha-Berlín. Pocítili to cestujúci, ktorí chceli cestovať v pondelok ráno – prvý vlak z Prahy bol ukončený v Drážďanoch, prvý vlak do Prahy išiel až z Děčína.

Prevádzku prerušila tiež spoločnosť Länderbahn, ktorá sa podieľa na prevádzke expresov Praha-Mníchov. Prvé pondelkové ranné vlaky z Prahy boli zrušené.

Počasie komplikuje aj cestnú dopravu. V Prahe je obmedzená mestská doprava a prímestská doprava hlási odklony niekoľkých liniek kvôli nepriechodnosti ciest. Cestári nabádajú k opatrnosti pri jazde po diaľniciach. Podľa hovorcu Riaditeľstvo ciest a diaľnic Jána Rýdla by mali byť vodiči obzvlášť obozretní na otvorených úsekoch a tiež pri predbiehaní kamiónov. Diaľnice ale ostávajú zatiaľ zjazdné.

Obmedzená je aj prevádzka letísk v Prahe a Brne.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk