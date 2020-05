22. máj 2020 Tunde Šport Zo Slovenska Cesta vlakom vyjde cyklistov drahšie. Po novom potrebujete pre svoj bicykel aj miestenku

Železnice chcú zavedením miestenky pre bicykle predísť konfliktom, ktoré vznikali z dôvodu preplnených priestorov určených pre cyklistov.

Cyklisti, ktorí sa so svojím dvojkolesovým tátošom prepravujú vlakom, si budú musieť zvyknúť na to, že po novom to bez miestenky pre bicykel nepôjde.

Novinky pre cyklistov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od 18. mája zaviedla povinnosť zakúpenia miestenky pre bicykel do vnútroštátnych diaľkových vlakov, okrem kategórie Os a REX.

Okrem cestovného lístka a prípadnej miestenky pre seba si teda musíte kúpiť aj jednosmerný lístok (1,50 eur) a miestenku pre bicykel. Máte pritom na výber z dvoch typov miesteniek. Za miestenku v pojazdnej úschovni zaplatíte 1 euro, za prepravu pod vaším dohľadom zaplatíte 2 eurá.

Nákup miestenky cez web alebo aplikáciu ešte možný nie je, kúpiť si ju musíte v predajnom okienku.

Na jednu osobu je možné prepraviť najviac dva bicykle. Cestovné a miestenka sa platí za každý bicykel osobitne, bez ohľadu na kategóriu vlaku a na to, či využívate zjednodušenú prepravu alebo pojazdnú úschovňu.

„V diaľkových vlakoch je preprava bicyklov po novom povolená len vo vyhradenom priestore označenom symbolom bicykla. Preprava v predstavku v týchto vlakoch už nie je povolená,“ upozorňuje ZSSK.

Železnice chcú zavedením miestenky pre bicykle predísť konfliktom, ktoré vznikali z dôvodu preplnených priestorov určených pre cyklistov, keďže každý vlak má limitovaný počet miest pre bicykle. S miestenkou budete mať istotu, že sa s bicyklom do vlaku dostanete.

Skladací bicykel je možné prepraviť bezplatne ako príručnú batožinu. Musí však byť zložený a umiestnený nad alebo pod miestom, kde sedíte. Okrem bicyklov je povolená aj preprava elektrobicyklov, avšak len so zapojenou batériou.

Nový cenník za prepravu bicykla jednosmerný lístok pre bicykel 1,50 € 1-dňový lístok pre bicykel 2,50 € týždenný lístok pre bicykel 6 € miestenka pre bicykel v pojazdnej úschovni 1 € miestenka pre bicykel prepravovaný pod dohľadom cestujúceho 2 € (zahŕňa miesto pre cestujúceho a miesto pre bicykel) miestenka pre bicykel na vlak InterCity 2,50 € (zahŕňa aj cestovné za bicykel a jej zakúpenie je povinné)

Cena za prepravu s bicyklom za hranice nájdete TU.

