Dnes o 17:38 Cestovanie Cestovanie sa zatiaľ neobmedzuje: Podmienky sa budú MENIŤ a zvýhodnení budú zaočkovaní! Ako dopadol ústredný krízový štáb? Zatiaľ to je po starom, čiže cestovanie do zahraničia sa zatiaľ obmedzovať nebude. Už teraz je však jasné, že lepšie na tom budú zaočkovaní.

Zdroj: TASR/AP

Cestovanie sa zatiaľ neobmedzuje. Od istej doby však majú byť vstupenkou na cestovanie očkovanie, eHranica a negatívny PCR test. Po pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Očkovanie, eHranica a PCR test

„Vstupenkou od istej doby, ktorá nebude asi veľmi dlhá, bude očkovanie, a potom registrácia v tzv. eHranici s potvrdením PCR testovania, ktoré bude vykonané v 5. alebo 8. deň podľa nariadenia úradu verejného zdravotníctva,“ spresnil Lengvarský. Vyzval preto ľudí, aby sa dali čím skôr zaočkovať, aby sa mohli počas prázdnin bez problémov vrátiť domov. Ostatní sa budú musieť povinne registrovať v eHranici.

„Toto bude prísne kontrolované na vstupe do Slovenskej republiky,“ zdôraznil minister. Povinná štátna karanténa zatiaľ v hre nie je.

Podľa Lengvarského príležitostí na očkovanie bude dosť. Pokračuje práca výjazdových očkovacích tímov a spúšťa sa aj očkovanie u všeobecných lekárov a pediatrov.

„Spustili sme tiež registráciu na očkovanie vakcínou Johnson & Johnson,“ dodal. O ďalších možnostiach motivácie sa podľa jeho slov ešte bude diskutovať.

Pendleri

Status pendlera sa podľa šéfa rezortu zdravotníctva „výrazne obmedzí“. Uvažuje sa aj o tom, že by pravidlá pre pendlerov neplatili v prípade, ak prídu z čiernych krajín. Vzťahovať by sa na nich mohli rovnaké pravidlá, ako na všetkých ostatných. Platiť by teda malo, že na Slovensko nevpustia nikoho bez toho, aby bol zaregistrovaný a následne objednaný na PCR test.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR určí, v akom režime budú kontrolované hranice. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nevylúčil, že kontrola na hraniciach bude nepretržitá. Pripustil tiež, že počet otvorených hraničných priechodov sa môže znížiť.

„Ešte neviem, od akého dňa to bude platiť, ale bude to platiť pre každého,“ dodal. Vyhláška tiež určí, aké údaje budú budú môcť policajti na hraniciach kontrolovať. Podľa Lengvarského to budú buď COVID pasy, alebo povinná registrácia v eHranici, ktorá bude kontrolovaná.

Viac nákazlivejší vírus

Delta variant nového koronavírusu je podľa odborníka na tropickú medicínu Vladimíra Krčméryho novou situáciou. „Vírus je dva- až sedemkrát nákazlivejší. Má kratšiu inkubačnú dobu. Nemá síce vyššiu mortalitu, ale tým, že sa rýchlo šíri, zas nám naplní nemocnice tak, že sa nebude dať robiť iná medicína. Pri dvoch dávkach očkovania je omnoho nižšia šanca, že sa človek nakazí,“ vysvetlil Krčméry.

Podľa jeho slov je po jednej dávke očkovania 30-percentná ochrana pred týmto variantom, po dvoch dávkach ide o 80 až 85 percent.

ilustračné foto

Zdroj: TASR