17. jún 2021 han Futbal EURO 2020: Koronavírus "zavítal" aj do slovenskej kabíny! V karanténe je Vavro Je pozitívny! Slovenskú futbalovú reprezentáciu zasiahol deň pred duelom so Švédskom na EURO 2020 koronavírus.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Do karantény musel putovať obranca Denis Vavro a aj jeden člen realizačného tímu.

Vedenie národného mužstva situáciu vyhodnocuje a bude vo veci kooperovať so zástupcami UEFA i s organizátormi v Petrohrade.

Slová trénera

O nepríjemnostiach s covidom informoval na štvrtkovej oficiálnej predzápasovej tlačovej konferencii reprezentačný tréner Štefan Tarkovič. „Testy zachytili dvoch pozitívnych v našom tíme, je to jeden člen realizačného tímu a jeden hráč. Automaticky išli do karantény a my sme okamžite začali spolupracovať s ruskými autoritami a aj predstaviteľmi UEFA. Je mi to strašne ľúto, že nejaký hráč kvôli covidu vypadne zo šampionátu. Situáciu vyhodnocujeme a v najbližších okamihoch zaujmeme ďalší postup,“ uviedol Tarkovič s tým, že Vavro nemá žiadne príznaky ochorenia.

Ide o prvé dva pozitívne testy na koronavírus na ME od začiatku šampionátu.

Slovensko nastúpi v Petrohrade na zápas 2. kola E-skupiny v piatok o 15.00 SELČ a v prípade víťazstva postúpi do osemfinále, keďže v prvom súboji zdolal Poľsko 2:1 a Švédi remizovali 0:0 v Španielsku.

