1. jún 2021 Cestovanie Cestovateľský raj v čase opatrení: Švédska príroda s históriou je úžasná, FOTO Divoká príroda, krajina zelene a inovácií. Čo vás v čase opatrení čaká v hokejovej škandinávskej krajine?

Väčšina turistov mieri počas dovolenky do Talianska alebo Grécka, ale obrovským lákadlom je aj drsná krása škandinávskych krajín. Najväčšou z nich je Švédsko, nádherný kút s fascinujúcou prírodou, bohatou históriou, hrdinskými legendami a otvorenou mysľou.

Len pozor, aby ste po jeho návšteve a návrate na Slovensko dodržali potrebné pravidlá podľa semaforu.

Rodisko Roxette, Europe, ABBA s potvrdením

Ak plánujete ísť do rodiska skupiny ABBA, tak do 30. júna vláda predĺžila povinnosť cudzincov od 18 rokov veku pri vstupe do krajiny predložiť negatívny výsledok PCR, LAMP, TMA alebo antigénového testu na ochorenie covid-19, nie starší ako 48 hodín od času odobratia vzorky na testovanie (aj v prípade ak prekonali ochorenie). Zverejnilo to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na svojej stránke.

Najnovšie správy hovoria o tom, že od 31. mája 2021 sa to nevzťahuje na cestujúcich zo severských krajín, z dôvodu zrušenia obmedzenia vstupu z Dánska, Fínska, Islandu a Nórska.

Ak vás láka rodisko Europe, Roxette, Neneh Cherry, Dr Alban, Ace of Base, The Cardigans, Avicii, Swedish House Mafia, nezabudnite na potvrdenie o negatívnom výsledku by malo byť v anglickom alebo švédskom jazyku, prípadne v nórčine, dánčine alebo francúzštine (preklady nie sú akceptované) a musí obsahovať nasledujúce údaje:

meno a priezvisko testovaného

čas odobratia vzorky

typ testu (PCR, LAMP, TMA, antigénový)

výsledok testu

kto vydal osvedčenie

meno, telefónne číslo a adresu, osoby alebo laboratória, ktoré test vykonalo.

Krajina jazier a lesov

Švédsky úrad pre verejné zdravie odporúča, aby sa všetci ktorí cestujú do Švédska bez ohľadu na občianstvo, dali po príchode do krajiny otestovať a zdržali sa kontaktu s inými ľuďmi po dobu 7 dní. Vyhnúť sa ľuďom nie je až tak ťažké, keďže Švédsko sa preslávilo panenskou prírodou, objavujte ju tiež. Pre dobrodruhov je preto ideálne sa vydať do Národného parku Sarek za divokými horami, ľadovcami, polárnymi líškami.

Turistika je tu veľmi populárna najmä v lete, pričom na severe trošku pripomína prírodný kolorit alpské krajiny. Je to krajina s veľkým množstvom jazier a lesov.

S negatívnym testom

Vstup do Švédska zo štátov EÚ a štátov Schengenu je vo všeobecnosti možný len po predložení negatívneho výsledku testu na covid-19, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny cudzinci prichádzajú, pričom z tejto podmienky sú vyňaté:

osoby mladšie než 18 rokov

majú bydlisko vo Švédsku

vykonávajú, zúčastňujú sa, alebo sú predmetom zdravotnej a lekárskej prepravy

personál prepravujúci tovar a iný účastný personál v odvetví dopravy

osoby s naliehavými rodinnými dôvodmi,

osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo ktoré majú iné humanitárne dôvody,

osoby, ktoré sa vo Švédsku majú podrobiť neodkladnému chirurgickému zákroku alebo inej neodkladnej starostlivosti

osoby, ktoré prekračujú hranice ako súčasť praxe chovu sobov,

námorníci

personál v rámci medzinárodnej policajnej, colnej alebo záchranárskej spolupráce.

Do 31. augusta 2021 tam nestretnete občanov tretích krajín (mimo občanov EÚ a krajín EHP), tí majú zákaz vstupu v rámci non-essential travel .

