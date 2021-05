Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Grécke more tento rok nebude pre každého: Ak odmietnete TOTO, do krajiny vás nepustia! Náhodná zdravotná kontrola alebo zákaz vstupu do krajiny. Tento rok nebude grécke more pre každého. Toto sú podmienky Grékov. 27. máj 2021 VOCH Cestovanie

27. máj 2021 VOCH Cestovanie Grécke more tento rok nebude pre každého: Ak odmietnete TOTO, do krajiny vás nepustia! Náhodná zdravotná kontrola alebo zákaz vstupu do krajiny. Tento rok nebude grécke more pre každého. Toto sú podmienky Grékov.

Plánujete dovolenku pri mori v Grécku? Mali by ste vedieť, že vstup na územie je povolený iba po predložení negatívneho PCR testu, ktorý nesmie byť starší viac ako 72 hodín. Ako zverejnilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na svojej webovej stránke, musí byť v anglickom jazyku a musí obsahovať meno, priezvisko a číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu cestujúceho. Má to však aj výnimky.

Zdravotné kontroly pri vstupe

Ak vás neodradí, že každý cestujúci môže byť pri vstupe do Grécka podrobený náhodnej zdravotnej kontrole (bez ohľadu na to, aký doklad či potvrdenie preukazuje), plánujte si cestu pokojne ďalej. Odmietnutie takejto kontroly (meranie teploty, antigénový tzv. rapid test) môže viesť k odopreniu vstupu do krajiny.

„Ak je cestujúci pri náhodnej zdravotnej kontrole pozitívne testovaný na SARS-Cov-2, je nariadená povinná izolácia dotyčnej osoby aj jej sprievodu. Pozitívny cestujúci a jeho sprievod je následne prepravený do karanténneho hotela, kde podstúpia PCR testy na potvrdenie diagnózy,“ informoval rezort s tým, že najskôr po 10 dňoch od potvrdenia diagnózy môžu hostia podstúpiť nové testy. Výdavky na ubytovanie v karanténnych hoteloch hradí grécky štát.

Výnimky z karantény

Cestujúci z krajín EÚ a Schengenského priestoru, USA, Spojeného kráľovstva, Spojených arabských emirátov, Srbska, Izraela, Austrálie, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Južnej Kórei, Thajska a Ruska nemusia absolvovať 7-dňovú karanténu ak:

majú negatívny PCR test vykonaný menej 72 hodín pred cestou

alebo majú potvrdenie o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 v anglickom jazyku, v ktorom sa uvádza, že od úplného zaočkovania (teda od druhej dávky, ak ide o dvojdávkovú vakcináciu) uplynulo 14 dní.

Slovenský „Certifikát o vykonanej vakcinácii“ proti COVID-19 je dvojjazyčný (slovensko-anglický) a obsahuje QR kód.

Autom alebo lietadlom

Plánujete cestu autom? Otvorený je hraničný priechod EVZONI pre turistov na vstup/výstup do/z Grécka v čase od 7.00 do 23.00 hod.

Hraničný priechod NYMPHEA je otvorený len na výstup z územia Grécka, nie je možné cez tento hraničný priechod vstúpiť do Grécka.

Hraničné priechody PROMACHONAS a ORMENIO sú otvorené na vstup/výstup 24 hodín.

Ak poletíte, asi už viete, že grécke letiská sú otvorené pre vnútroštátne aj medzinárodné lety. Zahraničným turistom je umožnený vstup do krajiny cez 9 letísk (Atény, Solún, Heraklion, Korfu, Rodos, Kos, Chania, Mykonos, Santorini).

,, Občania krajín mimo EÚ majú zákaz vstupu do Grécka (výnimku tvoria občania Austrálie, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Južnej Kórei, Thajska, Spojených Arabských Emirátov, Spojeného kráľovstva, Ruska a Izraela), " zverejnilo ministerstvom.

Kto nemusí predložiť negatívny test?

Negatívny výsledok PCR testu nemusí pri vstupe preukazovať:

dieťa do 5 rokov,

osoba, ktorá absolvovala plné zaočkovanie proti COVID-19 a má o tom potvrdenie v anglickom jazyku z ktorého je zrejmé, že od zaočkovania druhou dávkou vakcíny (ak ide o dvojdávkovú vakcínu) uplynulo viac ako 14 dní. Pre tento účel sú akceptované potvrdenia o očkovaní vakcínami : Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm,

osoba, ktorá za posledných 9 mesiacov prekonala ochorenie COVID-19 a predloží o tom potvrdenie od verejného zdravotníckeho zariadenia alebo certifikovaného laboratória v anglickom jazyku. Ďalšou možnosťou je potvrdenie o pozitívnom PCR výsledku testu, ktorý potvrdzuje, že osoba prekonala COVID-19, a od ochorenia uplynuli minimálne 2 mesiace a nie viac ako 9 mesiacov pre vstupom do Grécka.

Nezabudnite na online formulár

Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku).

Vo formulári je potrebné uviesť údaje ako napr. odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.

Formulár nájdete TU. A čo vás čaká po návrate domov? Prečítajte si o cestovateľskom SEMAFORE.

