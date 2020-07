31. júl 2020 ELA Cestovanie Cestujete z Chorvátska cez Slovinsko? Máte pár hodín na to, aby ste nemali problém

Slovinci zaradili Chorvátsko do zoznamu takzvaných žltých krajín, po návšteve ktorých sa vyžaduje absolvovanie dvojtýždennej karantény. Ako do nej nespadnúť?

Zdroj: TASR

Ak ste sa toto leto rozhodli na dovolenku pri Jadranskom mori a za cestu na Slovensko ste si vybrali Slovinsko, pozor na dôležitú vec! Či už idete autom alebo vlakom, raz-dva sa môžete ocitnúť v neželanej povinnej karanténe s celou rodinou.

Slovinci zaradili Chorvátsko do zoznamu takzvaných žltých krajín, po návšteve ktorých sa vyžaduje absolvovanie dvojtýždennej karantény. Čo to znamená pre Slovákov?

Len 12 hodín

„Občania Slovenskej republiky, ktorí plánujú cestovať z Chorvátska priamo do Slovenskej republiky cez Slovinsko, musia tranzitovať cez územie Slovinskej republiky v priebehu 12 hodín. Počas tranzitu sú povolené len nevyhnutné zastávky (napr. na čerpacej stanici). Nie je nutné mať test na ochorenie COVID-19. Polícia Slovinskej republiky odporúča, aby mali občania Slovenskej republiky zo sebou potvrdenie o tom, že strávili pobyt v Chorvátsku,“ informuje na svojom webe slovenské ministerstvo zahraničných vecí.

Pozor si preto musia dávať tí, ktorí si v rámci dovolenky v Chorvátsku naplánovali, že cestou domov sa ešte na pár dni zastavia v Slovinsku.

Tranzit vlakom

Občania Slovenskej republiky, ktorí plánujú po absolvovaní pobytu v Chorvátsku pokračovať v pobyte v Slovinskej republike, musia absolvovať 14-dňovú karanténu, v prípade, že nespĺňajú jednu zo 17 výnimiek.

Podľa vyjadrenia slovinskej polície sa za tranzit bude považovať aj cesta vlakom s prestupom na území Slovinska za predpokladu, že z cestovného lístku bude jasné, že cestujúci plánuje cez Slovinsko iba tranzitovať, cestujúci neopustí priestor vlakovej stanice a tranzit neprekročí dobu 12 hodín.

Do Chorvátska/Slo­vinska vlakom

Približne 20-tisíc cestujúcich už využilo na dovolenkových cestách do a z Chorvátska a Slovinska vlaky RegioJet za prvý mesiac ich prevádzky.

Prvý spoj na trase Praha – Brno – Bratislava – Ľubľana – Rijeka vyrazil 30. júna. Vlaky jazdili najskôr trikrát týždenne, v súčasnosti už premávajú denne v každom smere. Informoval o tom hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.

Väčšina spojov smerujúcich do Rijeky podľa jeho slov odchádza z Prahy vypredaná. Približne polovica cestujúcich potom využíva v Rijeke nadväzujúce autobusy, ktoré rozvážajú cestujúcich do dovolenkových destinácií na jadranskom pobreží.

Celkovo sa zatiaľ na všetky spoje predalo viac ako 50-tisíc lístkov. Dopravca podľa hovorcu aktuálne každý deň predá 600 – 1000 nových lístkov na spoje do Chorvátska. Ako priblížil Ondrůj, približne 10 % cestovných lístkov sa predá z a do Bratislavy.

„S vzhľadom na vysokú vypredanosť a obsadenosť spojov má celý projekt vlakov do Chorvátska veľmi priaznivé ekonomické výsledky a RegioJet začína pripravovať prevádzku týchto vlakov už na budúcu sezónu, keď chystá ďalšie novinky,“ priblížil hovorca.

V tohtoročnej sezóne budú vlaky dopravcu jazdiť do Rijeky a Ľubľany do konca prázdnin denne a do 26. septembra trikrát týždenne, pričom v sobotu 26. septembra odíde z Rijeky posledný vlak.

Zdroj: Martina Zelenayova