Lístky na vlaky k moru idú na dračku! Za pár eur sa môžete ísť okúpať na otočku + PREHĽAD

Nemáte peniaze nazvyš na letnú dovolenku za stovky eur? Nevadí. V horúcom letnom počasí sa budete môcť schladiť v mori doslova na otočku a za pár drobných.

Zdroj: TASR

Český dopravca RegioJet oznámil, že v lete zavedie priame vlakové spojenie medzi Českom a chorvátskym prístavným mestom Rijeka na pobreží Jadranského mora.

Teraz prichádza aj s informáciami o konkrétnych destináciách a cenách. Veľkou výhodou je, že zo Slovenska môžete využiť priamy spoj. A to nielen vlakový.

Ten bude prístupný od 30. júna do 26. septembra 2020. Vlak bude premávať aspoň trikrát týždenne a jedna zo zastávok bude v slovinskom meste Ľubľana.

K moru za pár eur

Vlakový dopravca RegioJet predaj lístkov vlakových spojení z Českej republiky a Slovenska do chorvátskej Rijeky a slovinskej Ľubľany už spustil. Záujem je enormný.

„Aktuálne je na spoje do Chorvátska predaných viac ako 20-tisíc cestovných lístkov. Uvažujeme o posilnení spojov na každodennú prevádzku,“ uviedol pre Dnes24 Aleš Ondrůj, hovorca RegioJet.

Ceny lístkov sú historicky nízke – za jednosmernú cestu zaplatí cestujúci od 590 Kč / 22 eur; za lehátko v spacom vozni cenu od 790 Kč / 30 eur.

V týchto cenách sa pohybuje napríklad jazda IC z Bratislavy do Košíc, čiže cesta k moru sa rozhodne oplatí. V cene je miestenka, palubný servis počas celej jazdy, wi-fi či prístup k zábavnému portálu.

Kúpanie na otočku?

Tí, ktorí nemajú auto alebo nechcú tráviť hodiny v kolónach na diaľnici, majú toto leto more na dosah nielen cenovo, ale aj časovo.

Cesta vlakom medzi Prahou a Rijekou trvá približne 14 hodín 40 minút. Z Prahy bude odchádzať o 17:20 hod., z Bratislavy predbežne o 21:15 hod. a do Rijeky by mal prísť okolo 8:00 hod., opačne pôjde z Rijeky o 18:00 hod. s plánovaným príchodom do Prahy o 8:42 hod.

„Ešte nikdy neboli ceny lístkov do Chorvátska také lacné a cestovanie také pohodlné ako tento rok. Chceme, aby naše ceny boli nastavené tak, aby si cestu k moru do Chorvátska mohol dovoliť skutočne každý,“ uviedla riaditeľka vlakovej dopravy RegioJetu Ivana Kašická.

Vlaky RegioJet budú jazdiť od utorka 30. júna do soboty 26. septembra 2020 trikrát týždenne z Prahy, Pardubíc, Brna, Břeclavi a Bratislavy s odjazdmi z Česka / Slovenska v utorok, piatok a v nedeľu s príchodom do Ľubľany o 5:14 hod.

Z Ľubľany budú vlaky odchádzať v stredu, sobotu a v pondelok o 21:55 hod. Vlak pôjde ako nočný spoj.

Autobusy vás počkajú

V Rijeke budú mať cestujúci k dispozícii aj nadväzujúce autobusové spoje RegioJet, ktoré dovolenkárov odvezú do viacerých destinácií.

Veľkou výhodou „žltých“ autobusov je, že odchádzať budú až po príchode vlaku z Prahy a počkajú na cestujúcich. Platiť to bude aj naopak. Autobusové spoje vás pohodlne spoja s týmito miestami:

Opatja, Rabac, Medulin, Pula, Rovinj, Poreč, Novigrad, Malinska, Šilo, Vrbnik, Krk, Baška, Crikvenica, Novi Vinodolski, Zadar, Sukošan, Biograd, Pakoštane, Omiš, Brela, Baška Voda, Makarska, Podgora, Podaca, Gradac, Šibenik, Primošten, Trogir a Split.

Aké sú opatrenia?

Ak ste sa rozhodli ísť na dovolenku autom, pred odchodom do zahraničia je dôležité skontrolovať si stránku Ministerstva zahraničných vecí SR. S účinnosťou od 28. mája 2020 môžu vstúpiť občania SR do Chorvátska bez špecifikácie dôvodu návštevy.

„Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár na stránke entercroatia.mup­.hr, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/prechodu cez hranice. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku,“ informuje web ministerstva.

Počas pobytu v Chorvátsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia.

Pri vstupe na územie Chorvátska nie je potrebné preukázať sa testom na COVID-19. Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko a Maďarsko je bez obmedzení.

Zdroj: Dnes24.sk