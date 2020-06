REPORTÁŽ: Slováci vo veľkom vyrazili do Chorvátska, ako to vyzerá na cestách? FOTO

More v Chorvátsku Slovákov láka. Je to momentálne top destinácia, dostupná zo Slovenska za niekoľko hodín autom a test na COVID-19 nepotrebujete.

Leto je tu a najväčším zahraničným lákadlom je more. A naše slovenské more sa nachádza v Chorvátsku, toto tvrdia všetci tí, ktorí si túto jadransku krajinu zamilovali a nedajú na ňu dopustiť.

A tiež je potešujúce, že všetky tranzitné krajiny aj Chorvátsko patria do zelenej zóny (bezpečné krajiny), a preto môžete vyraziť bez testov na COVID-19 a nehrozí vám ani štátna karanténa.

Tiež nie je potrebné potvrdenie o rezervácii ubytovania a neplatí ani zákaz vystupovania z auta v tranzitných krajinách.

Kým však sadnete do auta a vyrazíte na Jadran, tak si cestu dobre naplánujte. My sme cestu z Bratislavy do Istrie zmapovali za vás