Cestujúci zažili na palube lietadla ŠOK: Pilot im oznámil, že NEMÔŽE pristáť Toto nechce zažiť žiadny dovolenkár. Cestujúci si na palube lietadla vypočuli zarážajúcu správu.

Nedávny let spoločnosti Alaska Airlines poznačila nezvyčajná udalosť. Ako informuje Cowboy State Daily, let AS 3491 smeroval na letisko Jackson Hole vo Wyomingu z medzinárodného letiska San Francisco.

Nemohol pristáť

Keď sa lietadlo blížilo k letisku, pilot predniesol slová, ktoré pasažierov poriadne znepokojili.

„Dobrý deň. Je mi to naozaj ľúto, ale keďže nemám správnu kvalifikáciu na pristátie v Jackson Hole, musíme sa odkloniť do Salt Lake City v Utahu,“ zahlásil pilot.

Údaje z webu na sledovanie letov ukazujú, že lietadlo sa nad letiskom niekoľkokrát otočilo a potom pristálo o 466 kilometrov ďa­lej.

Vymenili pilotov

Lietadlo v Salt Lake City bezpečne pristálo a tam si na miesto pilota sadol ďalší muž, ktorý už mal potrebnú kvalifikáciu. Let potom pokračoval opäť do pôvodnej destinácie.

Ako upozorňuje spomenutý web, letisko v Jackson Hole je jediným komerčným letiskom v Spojených štátoch, ktoré sa nachádza priamo v národnom parku. Na pristátie na ňom je potrebná špeciálna kvalifikácia, nakoľko sa nachádza v hornatom teréne a na mieste sa často mení počasie.

Ako neskôr informovala letecká spoločnosť, pilot v skutočnosti kvalifikáciu mal, no pristáť mu nedovolili pre „administratívnu chybu.“

