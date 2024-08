Cestujúci zostali ŠOKOVANÍ: Posádka všetkých vyzvala, aby opustili lietadlo a potom ODLETELA

Na nemeckom letisku Saarbrücken bol náhle odložený let Eurowings na Malorku. Dôvod? Búrky v okolí cieľovej destinácie, takže nič až tak neobvyklé.

Hovorca spoločnosti Eurowings neskôr vysvetlil, že rozhodnutie letieť bez cestujúcich bolo potrebné na zachovanie ich prevádzkových intervalov, takzvaných slotov na letisku Palma Landing, ktoré otvorili skôr, ako sa očakávalo.

Opätovné nastúpenie cestujúcich na palubu by podľa jeho slov mohlo spôsobiť ďalšie meškanie, čím by riskovali stratu slotu. Dovolenkári na Malorke pritom čakali na let domov. Čakaním na všetkých pasažierov hrozilo aj prekročenie povoleného počtu hodín posádky.