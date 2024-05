12. máj 2024 ELA Správy Rôzne Cez týždeň náš čakajú lejaky a NEBEZPEČNÉ búrky: Kedy sa počasie prudko ZHORŠÍ? Počasie je aktuálne pokojné a ešte niekoľko dní také síce bude, no na obzore je už vlna búrok a dažďa.

Počasie by sa v druhej polovici budúceho týždňa mala prudko zhoršiť a nastúpiť by mal premenlivý charakter počasia, informuje iMeteo.sk.

Našu oblasť čaká veľmi premenlivé, oblačné a upršané počasie. Postupne sa pridajú aj pomerne intenzívne búrky.

Od štvrtka lejak aj búrky

Až do stredy by sme na našom území mali zažívať prevažne stabilné a pokojné počasie. Ovplyvňovať nás totiž bude aj naďalej tlaková výš, ktorá k nám bude zasahovať z východnej Európy.

„To sa však zmení v polovici týždňa, keďže tlaková výš sa stiahne a prestane mať vplyv na počasie v Európe. Do našej oblasti sa budú dostávať jednotlivé frontálne vlny, ktoré spoločne s brázdou nižšieho tlaku vzduchu prinesú daždivé a lokálne aj búrlivé počasie,“ dodáva iMeteo.

Nadchádzajúci víkend by mal na naše územie priniesť sychravé a zamračené počasie s dažďom. Vyskytovať sa síce budú aj búrky, no tie nebudú silné, budú lokálne a v oveľa väčšej miere sa bude vyskytovať lejak.

Neskôr bude teplo a vlhko

Posledná májová dekáda, teda obdobie od 20. 5. prinesie zmenu v tom, že nás čaká oveľa viac búrok.

Počasie totiž začne ovplyvňovať rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa bude nachádzať nad Stredozemným morom a nad južnou Európou. Táto tlaková níž zabezpečí v našej oblasti prúdenie teplejšieho, no zároveň vlhkého vzduchu od juhu.

Bude tak teplo a vlhko, a presne takéto podmienky sú doslova vynikajúce pre búrky. Teploty nebudú vysoké a pohybovať by sa mali len od +17 do +25 °C, no slnečné lúče sú už v tomto období silné a dočasné zmenšenie oblačnosti bude dostačujúce na výraznú labilizáciu teplej a vlhkej vzduchovej hmoty, z ktorej následne budú vznikať búrky.

Búrky budú nebezpečné

Búrky, ktoré sa v našej oblasti očakávajú, budú nebezpečné tým, že nebudú podporované dynamikou. Ak budú vznikať, tak budú pomerne stacionárne a pohybovať sa budú veľmi pomaly.

Tieto búrky môžu byť teda nebezpečné tým, že budú prinášať výdatné a dlhšie trvajúce zrážky, ktoré môžu priniesť lokálne povodne.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk