Dá Chára zbohom milovanému Bostonu? Jeho koniec môže prísť tam, kde ZAČÍNAL!

Slovenský hokejista Zdeno Chára má už síce 43 rokov, ale v zámorskej NHL ešte plánuje hrať. Preferuje zotrvať v Bostone Bruins, ale všetko môže byť inak.

Rodák z Nemšovej to v Bostone ťahá už od roku 2006 a všetko nasvedčovalo tomu, že tam svoju cestu v NHL aj zakončí. No, v zámorí sa špekuluje o niečom inom.

Informácie ohľadom nového kontraktu medzi Chárom a Bruins sú zatiaľ v nedohľadne. Ako uvádza portál slovaknhl.sk, je v hre, že sa vráti do New Yorku.

Ako zvestoval počas víkendu Jimmy Murphy z Boston Hockey Now, o dlhoročného kapitána Bruins sa zaujímajú v klube Islanders. Odôvodnil to tak, že v tomto newyorskom tíme majú radi hráčov s charakterom, čo by náš obranca bez problémov splnil.