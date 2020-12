6. december 2020 Správy Chceme koniec tejto vlády? Slováci sa v PRIESKUME o referende k predčasným voľbám vyjadrili jasne

Prehovoril ľud. Najnovší prieskum odhalil, aká časť Slovákov chce referendum, ktoré by umožnilo zmenu súčasnej vlády.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Za referendum o predčasných parlamentných voľbách je 53,5 percenta Slovákov, necelých 40 percent (39,9 percenta) je naopak proti. Zvyšných 6,6 percenta na otázku nevedelo odpovedať. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre TV Markíza realizovala agentúra Focus.

Aj voliči koaličných strán

Najviac prívržencov konania referenda je medzi sympatizantmi strany Hlas-SD (89,2 percenta). Vyše 80 percent súhlasných stanovísk vyšlo aj zo strany sympatizantov ĽSNS (87,8 percenta) a Smer-SD (82,3 percenta).

S konaním referenda by súhlasilo aj takmer 40 percent voličov dvoch koaličných strán – SaS (37,9 percenta) a Sme rodina (38,5 percenta). Zmysel plebiscitu vníma aj 20,4 percenta voličov strany Za ľudí. Najmenšiu podporu má referendum u sympatizantov strany OĽANO – 6,3 percenta.

Prieskum realizovali v dňoch 18. 11. až 25. 11. 2020, v ankete odpovedalo 1004 respondentov.

Šeliga spochybnil účasť

Podľa podpredsedu Národnej rady SR Juraja Šeligu (Za ľudí) je otázne, koľko ľudí by skutočne k referendu prišlo. Priznáva, že v odpovediach ľudí sa odráža aj komunikácia vlády i spôsob prijímania pandemických opatrení.

Líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini upozorňuje, že referendum je demokratický nástroj, ako zmeniť politické pomery. Upozornil pritom, že v pléne parlamentu je to vzhľadom na rozloženie mandátov nemysliteľné. Mieni zároveň, že by referendum nemalo byť spájané len so snahou jednej politickej strany.

OĽaNO stráca

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v novembri, vyhrala by strana Hlas-sociálna demokracia so ziskom 19,1 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončilo hnutie OĽANO s podporou 14 percent. Tretia by bola strana SaS s 12,1 percenta hlasov. O strácaní voličov vládneho OĽaNO hovoril aj nedávny prieskum z konca novembra agentúry Focus pre TV Markíza.

