Chcete LACNEJŠIE lieky? Na voľnopredajných môžete ušetriť až DESIATKY eur

Choroby, zdravotné nevoľnosti či bolesti, ktoré sa dajú liečiť voľnopredajnými liekmi, vás nemusia stáť majland. Možno si to ani neuvedomujete, no aj cesta do lekárne môže byť niekedy zbytočne predražená.

Nakupujete parfémy, elektroniku či oblečenie automaticky cez e-shopy najmä preto, že je to pohodlné a aby ste ušetrili? A čo v prípade, keď potrebujete ísť do lekárne?

Toto ročné obdobie je najmä o chrípke či nachladnutí. A hoci aj u nás v redakcii máme skúsenosti s nákupmi rôznych tovarov cez e-shopy, v prípade lekární si to takmer všetci namierime do tých kamenných. Tak ako naša kolegyňa, ktorú prekvapil účet za voľnopredajné lieky zakúpené v lekárni resp. cenový rozdiel na e-shope.

„Kupovala som liek dorithricin na liečbu bolesti a zápalu hrdla. V lekárni Dr. Max som ho kúpila za 9,90 eura, neskôr som si všimla, že pri nákupe v ich e-shope by som zaplatila za ten istý liek len 7,29 eura, čo už samo o sebe predstavuje rozdiel 2,60 eura,“ hovorí Martina.

Rozdiel sa môže zdať zanedbateľný, no ak by si ho napríklad objednala cez internet za nižšiu sumu, ešte v ten deň, ak by bol, samozrejme, na sklade, by si ho vyzdvihla vo vybranej lekárni.