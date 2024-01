14. január 2024 Magazín Trápi vás kašeľ, hrdlo či nádcha? Nalejte si do taniera LIEČIVÚ POLIEVKU Cítite sa stále akosi oslabene alebo bojujete s chrípkou? Skúste silu prírody a doprajte si plný tanier polievky. Tieto vás zahrejú, zasýtia a zatočia s chorobami.

Vraví sa, že dobrá polievka je liek. Ak sa cítite oslabene, neviete sa dokašlať, trápi vás hrdlo či nádcha, skúste si naordinovať teplú polievku.

Táto trojica receptov pôsobí proti chorobám preventívne a napomáha aj vtedy, keď vás tá chrípka či iné vírusové ochorenie predsa len dostane.

1. Vírusový zabijak

Suroviny: bataty (2 kusy), kustovnica čínska (30 gramov), zeleninový vývar (50 ml), huby shiitake (20 gramov), cesnak (4 strúčky), cibuľa červená (1 kus), paprička čili (1 kus), zázvor, olej (1 PL), mleté čierne korenie, soľ.

Ako na to: Nakrájajte cibuľu, čili papričky a cesnak na malé kocky. Bataty nakrájajte tiež, ale na väčšie kocky. Zázvor nastrúhajte na strúhadle. V hrnci na oleji orestujte nakrájaný cesnak a cibuľu a po niekoľkých minútach k tomu pridajte zázvor, čili papričky a nechajte zmes jemne orestovať. Následne pridajte pokrájané bataty, kustovnicu čínsku a huby shiitake – a všetko to premiešajte. Pridajte vývar a varte približne 15 minút na miernom ohni. A máte takmer hotovo! Potom stačí, ak zmes rozmixujete a dochutíte soľou a korením.

Huby shiitake podporujú imunitu a účinne bojujú proti chrípke, encefalitíde a ďalším vírusovým a bakteriálnym infekciám. Túto superpotravinu kúpite bežne v hypermarketoch.

2. Protichrípková nálož

Suroviny: kyslá smotana, cesnak (5 hlávok), cibuľa (2 hlávky), kocky nakrájaného suchého chleba, slepačí vývar (250 ml),nasekaný čerstvý tymián (množstvo podľa chuti) maslo (2 plné lyžice), olivový olej (plné lyžice), mix sušených byliniek (petržlenová vňať, pažítka či majoránka), soľ a mleté čierne korenie.

Ako na to: Rozohrejte rúru na 180 ° C. Strúčiky cesnaku očistite, nakrájajte na polovicu, pokvapkajte olivovým olejom a vložte do alobalu. Takto pripravený cesnak pečte približne 90 minút, následne nechajte cesnak vychladnúť. Do hrnca pridajte olivový olej, maslo a orestujte nadrobno nakrájanú cibuľu. Následne pridajte upečený a popučený cesnak, tymian, zmes byliniek (podľa vašej chuti) a celé to zalejte vývarom. Stíšte olej a pridajte do hrnca nakrájaný chleba. Keď sa polievka zafarbí do krémova, odstavte hrniec z ohňa a zmixujte zmes tyčovým mixérom. V prípade, že je polievka veľmi hustá, zrieďte ju vodou. Pridajte kyslú smotanu, soľ a čierne korenie.

Čo ešte na chrípku, hrdlo či nádchu? Prečítate na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk