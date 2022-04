Zdroj: YouTube.com/Reprofoto Večernji list Chorváti sa pochválili novou euromincou a „vyrobili“ si škandál: Zvíťazil PLAGIÁT!? Zvíťazilo dielo plagiátora? Chorvátom však robia vrásky aj ďalšie návrhy. 7. apríl 2022 Monika Hanigovská Magazín

Balkánska krajina sa poctivo pripravuje na vstup do eurozóny. Otázne je, či to tak robí aj v prípade euromincí. Národná banka (HNB) zverejnila víťaza súťažného návrhu nového chorvátskeho platidla. No hneď vyvolala rozruch v médiách, a dokonca aj na sociálnych sieťach.

Víťazom sa stal dizajnér Stjepan Pranjković, ktorý mal byť odmenený sumou v prepočte 9 300 eur, toho však začali obviňovať z plagiátorstva. Jeho stvárnená kuna na rube euromince sa totiž podobá fotografii istého dokumentaristu.

Ako pripomína chorvátsky portál Dnevnik, víťazné dielo sa začalo veľmi rýchlo šíriť na internete a porovnávať s fotografickou snímkou. Tamojší reportér zaslal na túto tému množstvo otázok vláde, autorom, dizajnérom aj samotnému fotografovi. Výsledok?

„Podobnosť medzi fotkou kuny a motívom kuny na chorvátskej eurominci je zrejmá, tvrdí autor fotografie Lain Leach a dizajnéra Stjepana Pranjkovića obviňuje z plagiátorstva,“ píše Dnevnik.

Škótsky fotograf je presvedčený, že na dizajn použil jeho fotografiu, no na žalobu nemá finančné prostriedky, a tak žiada odškodné. Fotograf si zároveň myslí, že „ten, kto mu ukradol fotografiu, by nemal byť odmenený.“

„Ak sa moja fotografia použije ako základ pre návrh jednoeurovej mince, myslím si, že je rozumné očakávať, že povolenie na jej použitie bude zaplatené. Možno ma budú organizátori súťaže kontaktovať, aby sme to prediskutovali,“ povedal fotograf pre Euractiv, ktorý sa špecializuje na snímky zvierat a jeho práca bola v minulosti publikovaná i v National Geographic.

