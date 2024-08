27. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Chorvátsko čelí INVÁZII nebezpečných sršňov! Nemocnice zaplnili DOŠTÍPANÍ ľudia Ak sa chystáte na dovolenku do Chorvátska, mali by ste si dať pozor. V krajine evidujú enormné zvýšenie prípadov útokov sršňov.

Chorvátsko trápia čoraz častejšie útoky sršňov. Ako informoval dnevnik.hr, pohotovosti každý deň ošetria viacero pacientov.

Zastavilo sa mu srdce!

Server pripomenul prípad istého Igora, ktorého sršeň bodol do prsta a takmer sa to pre muža stalo osudným. Keď išiel do kôlne, napadol ho roj sršňov.

„Veľmi rýchlo, po minúte či dvoch som mal pocit, že mi dochádza kyslík a akoby ma niekto udrel do kolien. Len som spadol na zem,“ povedal Igor zo Stubički Toplice.

Po nepríjemnom zážitku skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti. „Ďalej si pamätám veľkú bolesť, keď mi na jednotke intenzívnej starostlivosti zaviedli katéter. V ten deň som vraj takmer zomrel, prestalo mi biť srdce. Spomienkou na to je moje rozstrihnuté tričko,“ dodal.

Až do osudového momentu ani len netušil, že je alergický. Dnes sa už bez liekov nepohne z domu.

Pohotovosť v Záhrebe uvádza, že sa s prípadmi útoku sršňov stretávajú denne. Evidujú napríklad pani, ktorá strihala živý plot a doštípalo ju viacero sršňov.

Fatálne následky

Odborník vraví, že po uštipnutí je bežné, že sa okolo miesta vpichu vytvorí centimeter až dva veľká začervenaná oblasť. Ak máte alergiu, prvé príznaky prichádzajú do 15 minút a v prípade vážnych prípadov môžu byť následky fatálne.

"Smrť nastáva najčastejšie v dôsledku udusenia s náhlym pocitom slabosti a malátnosti. Až do straty vedomia môže byť koža často úplne červená alebo môže mať pľuzgiere, ako keby nás popŕhlila žihľava. Prichádza pocit nedostatok vzduchu a následné dusenie,“ vraví špecialista na urgentnú medicínu Darko Sinjeri.

To, že prípadov výskytu sršňov pribúda, potvrdzujú aj hasiči. Do terénu už nevyrážajú bez špeciálneho vybavenia. „Ani jedno hniezdo nie je rovnaké. Má od 30 cm do poldruha metra. Posledné dve, ktoré sme odstraňovali, boli veľké asi pol metra. Musel som ich odstrániť lopatou,“ povedal zástupca veliteľa hasičov z mesta Sinj.

Vzdelávací ústav verejného zdravotníctva zverejnil niekoľko odporúčaní. Nemali by ste nosiť svetlé oblečenie a mali by ste sa vyhýbať výrazným parfumom. Ak na vás sršeň zaútočí, v prvom rade by ste mali zachovať chladnú hlavu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk