27. jún 2020 Zo zahraničia Cestovanie Chorvátsko zaviedlo povinné nosenie rúšok, Matovič hovorí o dovolenkovej hrozbe

Vo vozidlách verejnej dopravy platí po novom povinné nosenie lekárskych tvárových masiek alebo rúšok.

Po novom budú musieť cestujúci a vodiči verejnej dopravy v Chorvátsku nosiť rúška; ľudia vstupujúci do Chorvátska z Bosny a Hercegoviny (BaH), Kosova, Severného Macedónska a Srbska budú musieť ísť na 14 dní do izolácie. Tieto dve nové opatrenia oznámil Národný úrad civilnej ochrany, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra HINA.

Povinné rúška

„Špeciálny režim bol stanovený pre osoby vstupujúce do Chorvátska z Bosny a Hercegoviny, Kosova, Srbska a Severného Macedónska. Pri vstupe do Chorvátska budú mať povinnosť ísť na 14 dní do samoizolácie. Netýka sa to cestujúcich, ktorí cez Chorvátsko len prechádzajú,“ vysvetlil šéf úradu Davor Božinovič.

Božinovič doplnil, že úrad prijal aj ďalšie rozhodnutie – povinné nosenie lekárskych tvárových masiek alebo rúšok vo vozidlách verejnej dopravy.

„Vodiči a ďalší zamestnanci a pasažieri budú povinní použiť lekársku masku alebo ochranné rúško. Poskytovatelia verejných dopravných služieb nemusia túto službu poskytnúť ľuďom, ktorí masku alebo rúško nebudú mať,“ upozornil Božinovič.

Obe rozhodnutia vstúpili do platnosti vo štvrtok (25. 6.).

Už ani do Chorvátska?

Z Chorvátska, do ktorého sa môžeme teraz bez problémov dostať, sa môže stať dovolenková hrozba. Vo štvrtok ta zaznamenali druhý najvyšší počet nakazených od začiatku koronakrízy – vyše 90 prípadov. V piatok síce počet klesol na 56, premiér Igor Matovič v piatok pripustil, že sa môže zmeniť hodnotenie bezpečnosti Chorvátska či iných krajín.

„Obávam sa, že ak to takto pôjde ďalej, je otázka pár týždňov, že sa začnú zatvárať hranice aj v rámci Európy,“ povedal v piatok v relácii v rádiu Expres.

„Dramaticky sa im tam vracia druhá vlna a zrazu z lokality, ktorá vyzerala byť bezpečná, sa v priebehu dvoch týždňov stane pre nás nebezpečná krajina,“ skonštatoval premiér v rádiu.

Podľa premiéra ostáva v hre aj povinná karanténa. „Musíme byť pripravení, že si možno niekto bude plánovať dovolenku, ale zrazu možno bude zákaz do tej krajiny cestovať. Alebo keď sa z tej krajiny bude vracať späť, mal by ísť do povinnej karantény. Je to ako v koši voda. Dnes to tam je, zajtra nemusí byť. Celý svet dramaticky naberá počet prípadov,“ povedal Matovič.

„Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár na stránke entercroatia.mup­.hr, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/prechodu cez hranice. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku,“ informuje aktuálne naše ministerstvo zahraničných vecí.

