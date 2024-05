Chorvátskom otriaslo ZEMETRASENIE, cítili ho až v Taliansku

„Seizmografy chorvátskej seizmologickej služby dnes, 1. mája 2024, v 5 hodín a 38 minút zaznamenali pomerne silné zemetrasenie s epicentrom asi 15 km južne od Slunja,“ informuje chorvátske ministerstvo civilnej ochrany na svojom webe.

Podľa chorvátskeho portálu Dnevnik dosiahlo silu 4,3 magnitúda. Intenzita v epicentre potom bola podľa Európskej makroseizmickej stupnice odhadnutá na stupeň V. až VI., teda silné až mierne ničivé.

„Boli to poriadne otrasy, hrozne to dunelo,“ napísal jeden z komentujúcich v aplikácii Európskeho stredomorského seismologického centra (EMSC). „Zobudilo ma to,“ zveril sa ďalší používateľ.

Ilustračné foto

⚠Preliminary info: #earthquake (#zemljotres) about 20 km NW of #Bihać (Bosnia & Herzegovina) 1 min ago (local time 05:38:47)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/30L6wy9hAl