Chorváti riešia nepríjemný PROBLÉM: Niekto NIČÍ milovaný ostrov!

Chorvátsky ostrov Galešnjak je označovaný ako ostrov lásky. Vďačí za to svojmu tvaru, ktorý nápadne pripomína srdce. „Ostrov v tvare srdca v zadarskom súostroví je dlhodobo mekkou bohatých a slávnych. Loďou k nemu plávajú aj ďalší turisti a je obľúbený medzi ľuďmi, ktorí chcú svoju partnerku či partnera požiadať o ruku,“ píše server tn.cz. Aktuálne však Chorváti riešia nepríjemný problém.

Polícia sa najnovšie zaoberá mólom, ktoré na ostrove začalo vznikať. Informoval o tom portál morski.hr.

Kovovými drôtmi niekto na pobreží upevnil vrecia s pieskom a podľa všetkého sa na mieste chystal betónovať. Podľa odborníkov tým narušil tamojšiu prírodu.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať SKVELÉ správy pre cestovateľov! Z Bratislavy do Istanbulu sa bude lietať dvakrát týždenne

Dnevnik.hr pripomína, že ostrov je síce v súkromných rukách, akejkoľvek stavbe však musí predchádzať povoľovacie konanie úradov. Majitelia sa tak aktuálne môžu iba starať o sady olivovníkov na ostrove a žiadna stavba na ňom nie je povolená.

Na ostrovček lásky už smerovali aj kroky chorvátskej polície a štátneho zástupcu. Po páchateľovi začínajúcej výstavby usilovne pátrajú.

„V tejto chvíli nehovoríme o priestupku, ale o trestnoprávnej zodpovednosti,“ povedal kapitán Alen Rukavina.

Ostrov spadá po obec Pašman. „Teraz uvidíme, či sa podarí páchateľa chytiť alebo či kapitánska kancelária nariadi obci, aby všetko vrátila do pôvodného stavu,“ povedal starosta Krešimir Čosič.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

This is a satellite image of Heart Island, Galesnjak, Croatia pic.twitter.com/T5d0fZY45C