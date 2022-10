Zdroj: Facebook.com/Ján Krošlák , TASR/Jakub Kotian Chorý Fico, kolaps Kerekrétiho a do tretice Krošlák! Poslanec zo Sme rodina skončil v NEMOCNICI V poslaneckých laviciach sú minimálne traja maródi, čo sa zatiaľ vie verejne. Zdravotné ťažkosti trápia viacerých. Najnovšie sa z nemocnice ozval poslanec a bývalý tenista Ján Krošlák. 2. október 2022 ELA Správy Zo Slovenska

Chorý Fico, kolaps Kerekrétiho a do tretice Krošlák! Poslanec zo Sme rodina skončil v NEMOCNICI V poslaneckých laviciach sú minimálne traja maródi, čo sa zatiaľ vie verejne. Zdravotné ťažkosti trápia viacerých. Najnovšie sa z nemocnice ozval poslanec a bývalý tenista Ján Krošlák.

Rokovací deň zvyčajne končí o 19.00 h, no predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) to posledné štvrtkové ukončil o vyše dve hodiny skôr.

Dohodlo sa na tom poslanecké grémium, ktoré zasadlo po náhlom kolapse poslanca Jána Kerekrétiho (OĽANO). Kollár mu zaželal, aby sa zo zdravotných ťažkostí čoskoro dostal. To ešte netušil, že o pár dní skončí v rukách lekárov aj jeho vlastný poslanec.

Chorý Fico

Nedeľná politická relácia TV Markíza Na telo sa mala niesť v znamení debaty bývalého premiéra Roberta Fica s vicepremiérkou a predsedníčkou Za ľudí Veronikou Remišovou. Fico sa cez sociálnu sieť ozval v sobotu, v reakcii na snem Hlasu-SD a ešte nič nenasvedčovalo, že je chorý.

V Markíze pred živým vysielaním ale na poslednú chvíľu prišlo k zmene. Avizoval to samotný predseda Smeru-SD na svojom Facebooku.

„Z dnešnej účasti v diskusnej relácii Na telo som sa musel ospravedlniť. Mám silné príznaky infekčného ochorenia a musím absolvovať test. Vedenie SMERU- SD vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie účasti relevantného diskutujúceho. Ďakujem za porozumenie,“ napísal v statuse Fico.

Krošlák v nemocnici

Čerstvá tvár klubu Sme rodina zverejnila na sociálnej sieti fotografiu, a to priamo z nemocničného lôžka. Ako sám Krošlák priznal, zdravotný stav sa mu zhoršil zo dňa na deň. „Keď vám niekto zaželá veľa zdravia, vážte si to a neberte to iba ako frázu. Jeden deň beháte, plávate, žijete naplno a na ďalší sa zobudíte o šiestej ráno s hlavou v kolotoči. Moje uši sa rozhodli, že si z mojej hlavy urobia helikoptéru a z môjho žalúdka… Ležím v nemocnici už tretí deň a mám poruchu vestibulárneho aparátu," píše politik na sociálnej sieti.

