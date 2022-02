Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Chystá sa ďalšie uvoľňovanie? V režime ZÁKLAD by mali fungovať VŠETKY obchody Pod režimom "základ" sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. Dnes o 17:10 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Neesenciálne obchody by mali fungovať v režime „základ“. Tie sú aktuálne v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19). Vláda to odporučila hlavnému hygienikovi SR Jánovi Mikasovi na štvrtkovom online zasadnutí.

Opatrenia proti omikronu

„V prípade neesenciálnych služieb vláda odporúča ponechať režim OP,“ priblížila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Vláda SR zároveň aktualizovala dokument s opatreniami proti variantu omikron tak, aby reflektoval aktuálne platné opatrenia. Upravila režim v zamestnaní či platnosť potvrdení po prekonaní ochorenia COVID-19 na 180 dní. Podľa Eliášovej tiež schválila odporúčanie, aby zamestnávatelia v maximálne možnej miere využívali režim home office. Tým znížia riziko prenosu ochorenia COVID-19 v pracovných kolektívoch, poznamenala.

Vzhľadom na aktuálny vývoj vlny omikron považuje vláda takéto zmeny za akceptovateľné riziko.

„Na expertnej úrovni naďalej prebiehajú diskusie o ďalšom uvoľňovaní opatrení po odznení vlny omikron,“ potvrdila hovorkyňa. Dodala, že verejnosť budú o výsledkoch včas informovať.

Čo bude platiť?

Pod režimom „základ“ sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. Z ÚVZ informovali, že vyhlášky by mali vyjsť vo vestníku vlády SR v piatok (11. 2.) s tým, že ich účinnosť bude od 15. februára.

Na základe schváleného uznesenia vlády aktualizuje ÚVZ vyhlášky tak, že všetky prevádzky maloobchodu budú po novom fungovať v režime základ (doteraz tak fungovali iba vybrané prevádzky).

„Všetky prevádzky maloobchodu budú môcť fungovať po 22.00 h (doteraz tak fungovali iba vybrané prevádzky). Služby (napríklad gastro a iné) ostávajú okrem výnimiek v režime OP, niektoré v režime OP plus a do 22.00 h,“ uviedla hovorkyňa ÚVZ SR. Definícia OP plus sa podľa jej slov doplní o osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a majú negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.

ÚVZ SR upozorňuje, že v prípade prevádzok stále platia ďalšie protiepidemické opatrenia, ako je napríklad povinné nosenie respirátora či kapacitné obmedzenia.

„Aj vzhľadom na tieto stále platné opatrenia podporujeme zdôvodnenie ministerstva zdravotníctva, ktoré označilo vyššie uvedené úpravy a uvoľnenia za akceptovateľné riziko. Prevádzkovateľov aj zákazníkov žiadame o dôsledné dodržiavanie platných opatrení,“ uzavrela Račková.

Obchodníci návrh vítajú

Obchodníci z Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM) vítajú rozhodnutie vlády o zmiernení opatrení pre neesenciálne obchody, ktoré by mali po novom fungovať v režime základ. Navštíviť ich bude môcť ktokoľvek bez ohľadu na imunitný status.

„Nerozumeli sme, prečo sú obchodníci diskriminovaní len na základe tovaru, ktorý predávajú. V nákupných centrách boli dve tretiny prevádzok prístupné absolútne pre každého a zvyšná tretina iba pre očkovaných (a prekonavších, pozn. red.), pričom sa títo zákazníci stretávali na rovnakých chodbách,“ podotkol predseda iniciatívy Daniel Krakovský. Rozhodnutie vlády zmeniť prístup, i keď po dlhšom čase, preto obchodníci vítajú.

Každý deň je kritický

Po štvrtkovom verdikte ministrov má prísť ešte zmena vyhlášky zo strany hlavného hygienika. Toho obchodníci žiadajú, aby tak urobil bezodkladne. „Obchodníci si nemôžu dovoliť stratiť ani deň navyše, pretože už dnes sa vystavujú zbytočným konfliktom so zákazníkmi, ktorí nerozumejú tomu, že jednu prevádzku môžu navštíviť a v druhej je po nich vyžadované splnenie režimu OP (očkovaní, prekonaní, pozn. red.),“ podotkla iniciatíva.

Krakovský vyzdvihol, že pre slovenských obchodníkov je kritický každý deň, pretože zákazníci môžu bez obmedzenia navštevovať okolité krajiny, kde už opatrenia takmer vymizli.

Obchodníci takisto skritizovali nedostatočnú a neskorú pomoc štátu, chýbajúci odškodňovací zákon a zaseknutie diskusií o znížení DPH pre gastrosektor.

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 100 nepotravinových maloobchodných spoločností, prevádzkovateľov služieb a gastropodnikateľov. Maloobchod zamestnáva v SR približne 300-tisíc ľudí.

