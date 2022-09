Zdroj: Instagram.com/Halle Bailey Chystá sa nová disneyovka, TRAILER rozdelil spoločnosť: Malá morská víla je černoška! Populárna rozprávka v novom šate. Štúdio sa rozhodlo dať známej ryšavke Ariel novú podobu. A narazilo na odpor niektorých fanúšikov. 18. september 2022 Barbara Dallosová Magazín

Obľúbená rozprávka z pera Hansa Christiana Andersena o morskej víle, ktorá nájde lásku na súši, má mnoho spracovaní. V súčasnej kultúre je ale najznámejšia kreslená verzia s ryšavou vílou z dielne Disney. Film je ešte z roku 1989 a štúdio si povedalo, že prišiel čas na novú verziu.

Mladý talent

Marú morskú vílu, v origináli The Little Mermaid, opäť točí Disney a do kín by mal film doraziť budúci rok. Vonku je však už trailer, ktorý čo-to naznačuje. Tvorcovia tentoraz nepracujú s animáciou, rozprávka bude hraná.

A práve obsadenie vyvolalo medzi niektorými fanúšikmi rozprávky vášne. Hlavnú úlohu stvárni Halle Bailey, mladá americká herečka a muzikantka čiernej pleti.

Keďže k disneyovkám neodmysliteľne patria piesne, Halle zúročí nielen herecký, ale aj spevácky talent.

Kontroverzná?

Ako každá odvážna zmena, aj táto si našla svojich odporcov. Ariel sa totiž do pamäti ľudí zapísala ako bledé žieňa s modrými očami a žiarivo červenými vlasmi. Podľa niektorých divákov sa mali tvorcovia držať tejto podoby.

„Pre konzervatívnejších divákov tak môže predstavovať problém Ariel čiernej pleti, pretože z rozprávky si ju pamätáme ako červenovlásku bielej pleti. Podobnú kontroverziu rozprúdili obsadením latino herečky a speváčky Rachel Zegler (West Side Story, Shazam! Hnev bohov) do úlohy Snehulienky,“ pripomína portál Rewind.

Fanúšici dokonca dávajú tvorcom tipy, ktorú herečku by v novinke chceli vidieť. Podľa jedného z nich sa mala role ujať známa hollywoodska ryšavka. „Predstavoval som si skôr niekoho ako Emma Stone,“ stojí v jednom z komentárov pod trailerom. Názory sa však rôznia. Druhý tábor fanúšikov obsadenie víta a Helle je pre nich osviežujúcou zmenou.

