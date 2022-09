Zdroj: TASR/Dano Veselský Minister Káčer NEVYLUČUJE, že Putin sa uchýli k použitiu jadrových zbraní: Je to ZLOČINEC! Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) má od utorka nových ministrov. Rezort zahraničných vecí povedie Rastislav Káčer. Diplomat s dlhoročnými skúsenosťami už stihol dať prvé rozhovory médiám. 16. september 2022 ELA Správy Politika

Post šéfa diplomacie nesie mnoho rizík, je však kľúčová doba, uhnúť by bola zbabelosť. Vyhlásil to nový minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer na utorkovej tlačovej konferencii po prevzatí vedenia rezortu, hneď po zvolení do funkcie.

Ako uviedol, zahraničná a bezpečnostná politika vlády Eduarda Hegera (OĽANO) mu je blízka. „Počítam sa aj ako jej spoluautor a advokát,“ skonštatoval.

Keďže koniec vojny na Ukrajine je v nedohľadne, smerovanie a postoje nového ministra tohto rezortu budú kľúčové. Káčerove názory sú jasné už z prvých rozhovorov, ktoré poskytol médiám.

Putin je zločinec

Nový minister zahraničných vecí Rastislav Káčer potvrdil svoju jasnú zahranično-politickú orientáciu. V rozhovore pre Denník N povedal, že Vladimir Putin je zločinec a sankcie proti Rusku by mali platiť minimálne dovtedy, kým Rusko neopustí územie Ukrajiny. S čím však celkom nesúhlasí je absolútny zákaz víz pre ruských občanov, ktorý nepovažuje za správny postup.

„Osobne si nemyslím, že by mal byť zákaz víz absolútny, ale selektívny. Rusko nie je jednoliata masa a musíme mať mechanizmus na to, ako sa z tej krajiny dostanú ľudia z disentu či tí, čo s režimom nesúhlasia. Absolútny zákaz víz preto považujem za nekorektný,“ povedal Káčer v rozhovore.

Prvý rozhovor plánuje absolvovať práve s ukrajinským ministrom zahraničných vecí. Chce sa s ním rozprávať aj o tom, ako môže Slovensko pomôcť svojmu východnému susedovi. Káčer podporuje aj vojenskú pomoc, ktorú naša krajina poskytuje Ukrajine.

Dodal, že Slovensko a ani iná krajina Európskej únie neuznali anexiu Krymu a preto by sa podľa Káčera táto oblasť mala vrátiť pod správu Ukrajiny.

„Ukrajina je napadnutá krajina, sú v nej zabíjaní vojaci, ale aj civilní obyvatelia, deti. Ničia tam infraštruktúru krajiny, je decimovaná vojnou a je to absolútne neprípustné. Od druhej svetovej vojny sa v Európe nestalo, aby susedná krajina na základe teritoriálnych nárokov a negácií nároku na existenciu tejto krajine vykonala niečo také. Takýmto prípadom bol napríklad Kuvajt, ktorý napadol s podobnými argumentami Saddám Husajn. Je to šialená situácia. Čiže nastolenie suverenity a teritoriálnej integrity Ukrajiny je minimum,“ uviedol Káčer.

Použije Rusko jadrové zbrane?

Mier s Ruskom môže nastať iba za takých podmienok, s ktorými bude súhlasiť samotná Ruskom napadnutá Ukrajina, myslí si nový minister.

„Žiadna Mníchovská dohoda sa už nesmie opakovať,“ hovorí v rozhovore pre Aktuality.sk nový minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Šéf slovenskej diplomacie verí, že v prípade hroziacej porážky sa Putin neuchýli k použitiu jadrových zbraní. Vylúčiť to však nevie, a preto musíme byť ako NATO pripravení aj na takéto scenáre.

Prezidentka Zuzana Čaputová pri menovaní ministrov uviedla, že v diplomacii očakáva, že Káčer bude tlmočiť verejnosti súvislosti ruskej agresie ešte viac a prispeje tak k boju proti dezinformáciám a hybridným hrozbám.

Predseda Smeru Robert Fico podľa Káčera poškodzuje naše narodnoštátne záujmy a podieľa sa na vytváraní akejsi piatej henleinovskej kolóny na Slovensku, uviedol v rozhovore pre Aktuality.sk.

