5. február 2021 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia Chystáte sa prekročiť hranice s Českom? Pripravte sa na TVRDÉ podmienky! Čo všetko treba?

Od piatka je pri ceste do Česka potrebné vyplniť elektronický formulár a predložiť negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Dôvodom je, že Česko od piatka zaviedlo aj štvrtú kategóriu tzv. veľmi vysoko rizikových krajín, kam aktuálne zaraďuje aj Slovensko.

Koho sa to týka?

Povinnosť sa vzťahuje na každého, kto počas uplynulých 14 dní strávil na Slovensku viac ako 12 hodín. Z povinnosti aj naďalej platia viaceré výnimky, napríklad pre pracovníkov medzinárodnej dopravy, tranzit cez ČR do 12 hodín, odôvodnené cesty do ČR do 12 hodín, deti do päť rokov, ako aj pre tzv. pendlerov, žiakov a študentov prekračujúcich hranicu aspoň jedenkrát týždenne, približuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVeZ) SR.

Nutná samoizolácia

Pred vstupom na územie ČR je potrebné vyplniť elektronický formulár na stránke https://plf.uzis.cz a zároveň si maximálne 48 hodín pred vstupom nechať urobiť PCR test v akreditovanom laboratóriu a disponovať písomným potvrdením o jeho negatívnom výsledku. Najneskôr päť dní od príchodu treba na vlastné náklady absolvovať ďalší test. Kto sa nepreukáže negatívnym výsledkom druhého PCR testu, je povinný zostať v samoizolácii.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR