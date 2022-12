Zmení ČIERNY Peter v Holandsku podobizeň? Mladí nechcú, aby bol černošskou postavou

Holanďania sa čoraz viac stavajú proti čiernej tvári tradičnej sviatočnej postavy Zwarte Piet (Čierny Peter), pričom najmä mladí ľudia tvrdia, že to v modernej spoločnosti už nemá miesto, ukázal piatkový prieskum.

Jeho podobizeň je však pre mnohých Holanďanov prejavom rasizmu, informovala tlačová agentúra AFP.

Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť I&O Research na vzorke 1457 dospelých, si už len tretina (33 percent) ľudí myslí, že Zwarte Piet by mal mať tvár natretú čiernou farbou, červené pery, na hlave afro-parochňu a v ušiach veľké zlaté náušnice.

Štyri percentá respondentov uviedli, že táto postava by mala byť úplne zrušená, zatiaľ čo 55 percent uviedlo, že jej vzhľad by sa mal zmeniť – či už postupne alebo okamžite – na tzv. „Komínového Pieta“ so sadzami na tvári alebo bez akejkoľvek farby.