17. júl 2020 Zo Slovenska Čínsky investor má záujem o prekladisko na širokorozchodnej trati na východe Slovenska

Slovensko je v hre o veľkú investíciu čínskej spoločnosti, ktorá má záujem o prekladisko tovarov z vlakov zo širokorozchodnej trate.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

„Úmysel čínskej strany je vybudovať logistický park na Slovensku, kde by sa preložilo ročne až milión kontajnerov,“ uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť počas pracovného výjazdu v Trebišove.

Záruky štátu

Čínska strana prejavovala podľa neho o takýto projekt už dlhšie záujem, aktuálne sa dostáva do konkrétnejšej fázy. „Mali by sme investorovi aj dať nejaké záruky štátu, že to bude strategická investícia, ukázať mu priestory, kde by mohol investovať, a zaviazať sa potom, že možno zmodernizujeme ten kúsok širokorozchodnej trate z Čiernej nad Tisou do Košíc, respektíve na to územie, kde by sa ten park vybudoval,“ povedal Kmeť.

S projektom by bol podľa neho spojený aj záväzok čínskej strany presmerovať na takéto prekladisko časť vlakov smerujúcich do Európy.

Prekladisko pri Košiciach

„Z Číny smeruje do Európy vyše 3000 vlakov ročne a Slovensko má z týchto vlakov len pol percenta,“ poukázal Kmeť s tým, že s tranzitom a prekládkou sú spojené aj poplatky. „Snažíme sa tú investíciu dotiahnuť do konca,“ dodal.

Ako možné miesto logistického parku podľa neho do úvahy prichádza prekladisko pri Košiciach, kde sa končí širokorozchodná trať z východu, ale počítať treba aj s inou záložnou lokalitou.

Štátny tajomník aj v tejto súvislosti navštívi v piatok (17. 7.) železničnú stanicu v Čiernej nad Tisou, terminál kombinovanej dopravy Dobrá a Hanisku pri Košiciach.

Zdroj: TASR