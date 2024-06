21. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia ŠOK v prípade smrti dieťaťa (†9) v Chorvátsku! Muž mu mal dovoliť zobrať do auta VÝBUŠNINU Svetom otriasol prípad tragického výbuchu v Chorvátsku. Zahynulo pri ňom dieťa a zranené sú dve ženy. Polícia prišla so šokujúcim odhalením.

Informovali sme vás, že v stredu (19. júna) došlo v Chorvátsku k tragédii. Vybuchlo tam auto s českou rodinou. Pri explózii zahynulo 9-ročné dieťa. V nemocnici skončili 49-ročná a 34-ročná žena.

Jedna zo žien utrpela poranenie brucha a museli ju operovať, ďalšia mala vážne zranené oko. Smrť dieťaťa potvrdilo aj české ministerstvo zahraničných vecí.

Zvrat v prípade

Zadarská polícia najnovšie šokovala, keď informovala o nových skutočnostiach.

V prípade tragického výbuchu totiž vyšetruje 46-ročného Čecha!

Muž čelí obvineniam z ohrozenia všeobecnej bezpečnosti a z ohrozenia života a majetku. 19. júna mal spolu s rodinou a priateľmi absolvovať dohodnutý zájazd do širšej oblasti Kninu.

Čo sa stalo?

„Pri vstupe do označeného nebezpečného priestoru vojenského cvičiska nerešpektoval zreteľne zobrazené písomné upozornenia v chorvátskom a anglickom jazyku a bezstarostne v domnení, že nedôjde k nežiaducim a život ohrozujúcim následkom, vstúpil s dieťaťom do obmedzeného priestoru a umožnil mu zobrať nájdené výbušné zariadenie a vziať ho so sebou,“ informovala polícia.

Výbušninu potom vložil do svojho auta.

Podľa polície neskôr auto kvôli poruche zastavilo pri krajnici. Vtedy malo dieťa výbušninu z auta vyniesť, no tá explodovala.

Špecialisti už prezreli miesto tragédie a nazbierané dôkazy odoslali na expertízu. Podozrivého Čecha mali eskortovať do väzby.

„Môžem potvrdiť zadržanie českého občana v súvislosti so stredajším výbuchom v Zadarskej župe. S ohľadom na skutočnosť, že pri incidente zomrelo dieťa, nebudeme poskytovať žiadne informácie. Náš zastupiteľský úrad je v kontakte so všetkými relevantnými inštitúciami,“ povedal pre idnes.cz hovorca českej diplomacie Drake.

