1. december 2022 Tlačové správy Čo je vertikutátor a prečo by ste ho mali mať aj vy? Každý z nás túži po bezchybnom hustom a krásne sfarbenom trávniku. Hnojiť a pravidelne kosiť ho ale nestačí, pre efekt dokonalého zdravého trávnika sa budete musieť postarať aj o to, čo sa v ňom mnohokrát skrýva. S tým vám pomôže vertikutátor, čo to je, a prečo by ste si ho mali zaobstarať?

Čo je to vertikutátor?

Tento šikovný pomocník s ostrými čepeľami vertikulárne narúša trávnik a odstraňuje tak z neho staré zvyšky trávy, pleseň, mach, plsť, riasy či huby. Vďaka tomuto prevzdušneniu dokáže trávnik lepšie prijímať živiny, vodu, vzduch a svetlo – a tým pádom rastie rýchlejšie, potešia vás nové steblá, vyššia hustota a zdravý vzhľad trávnika.

Záhradný stroj má na valci vertikálne uložené rotujúce hviezdice alebo nože rôzneho tvaru. Na trhu nájdeme modely, ktoré sú nielen vertikutátorom, ale aj prevzdušňovačom v jednom stroji a vy si prepínate nože podľa potreby.

Kedy trávnik vertikutovať? A aké funkcie oceníte?

Ideálny čas na vertikutáciu je na jar, v období marec – apríl a následne na jeseň v období september – október. Ak ale odvediete svoju prácu s vertikutátorom dobre na jar, bude vám stačiť takýto zásah do trávnika iba raz ročne pred sezónou kosenia.

Vertikutátor môže byť vybavený cepovými nožmi, tie zbavujú trávnik plsti – vrstvy odumretého rastlinného materiálu. Pri okrasných trávnikoch môžete použiť šetrnejšie pružinové hroty.

Trávnik by nemal byť pred vertikutáciou príliš vlhký ani suchý, počkajte približne štyri dni po daždi alebo závlahe. Hĺbka vertikutácie by sa mala pohybovať v rozmedzí 2 až 4 milimetre, aby sa tráva nepoškodila. Hĺbku, pracovnú výšku, nastavíte pri väčšine modelov jednoducho páčkou.

Po trávniku sa pohybujeme rovnakým spôsobom, ako keď ho kosíme. Rovnako ako pri kosení je dôležité vybrať si model s ergonomickými riadidlami pre jednoduché ovládanie v akomkoľvek teréne. Pri práci oceníte tiež zberný vak, zachytávajúci prach, ktorý by inak prúdil smerom na vás. A to je to posledné, čo pri práci potrebujeme – prach v tvári.

Medzi ďalšie vymoženosti patrí napríklad funkcia Save™, ide o úsporný režim, pri ktorom sa znižujú otáčky motora a predlžuje sa prevádzková doba. Vy sami si nastavíte režim podľa toho či pri práci vyžadujete maximálny výkon, alebo chcete pracovať dlhšiu dobu.

Užitočnou funkciou je aj možnosť sklopenia rukoväte, stroj tak v garáži či kôlni nezaberá toľko miesta a je jednoduchšie ho skladovať.

Benzínový vertikutátor

Žiaden elektrický kábel a slušný výkon – benzínový vertikutátor je výkonný stroj, ktorý má síce vyššiu hmotnosť, ale v tomto prípade je to veľkou výhodou. Vďaka svojej váhe sa ľahšie zareže do trávy. Nepoteší vysokou hlučnosťou a vyššou obstarávacou cenou. Ak si ale kúpite kvalitný model, vydrží vám roky. Je vhodný pre väčšie trávnaté plochy a v prípade, že v blízkosti nie je prístup k elektrickej energii.

Elektrický vertikutátor

Elektrický vertikutátor je ľahší na manipuláciu. Ako sme ale spomenuli vyššie, vysoká hmotnosť v prípade vertikutátorov nie je mínusom. Elektrické modely majú v tomto prípade nevýhodu, lebo sa nezaryjú do trávnika tak ľahko ako ich konkurent so spaľovacím motorom. Ak sa vám bude pri práci zdať, že sa stroj nezarezáva do určenej hĺbky, stačí ho niečím zaťažiť. Vyznačuje sa nižšou hlučnosťou a priateľskou obstarávacou cenou. Ak vlastníte menšiu záhradu, na vertikutáciu vám postačí aj elektrický model.

Ručný vertikutátor

Na trhu nájdete aj ručné modely, vyžadujú si ale fyzickú zdatnosť a silu. Fungujú na rovnakej báze – valec s vertikálnymi čepeľami, ale práca s nimi je podstatne náročnejšia a fyzicky namáhavá. Nie sú vhodné pre veľké pozemky, ale využitie nájdu v ťažko dostupných malých miestach, kde sa neviete dostať so strojom na pohon.

Akumulátorový vertikutátor

Tak ako pri všetkých typoch záhradných strojov dnes v ponuke spoločností nájdete aj akumulátorovú verziu vertikutátora. Stroj je poháňaný batériou, ktorú treba nabíjať, ale inak je plnohodnotným pomocníkom, pri používaní ktorého nevytvárate žiadne emisie a zároveň vám nezavadzia elektrický kábel.

Po ukončení vertikutácie by ste mali všetok vytiahnutý rastlinný materiál pozbierať a buď vyhodiť do rastlinného odpadu, alebo skompostovať.

Doprajte vášmu trávniku wellness s vertikutátormi od Husqvarny. Ich ponuku nájdete na www.husqvarna.com/sk.

