13. marec 2023 Tlačové správy Čo o vás prezradia vaše vrásky a ako sa ich zbaviť? Nik z nás nemladne. Vrásky jedného dňa dostihnú každého, je ale veľmi otázne, kedy. Môžu sa objaviť už aj mladým ľuďom po dvadsiatke, iní sa s nimi stretnú až pred päťdesiatkou. Vyzrádzajú veľa o tom, ako žijete, o vašom životnom štýle. A navyše hovoria aj o tom, či máte v tele dosť kolagénu.

Ľudské telo totiž pozostáva z kolagénu, je to základný stavebný prvok, ktorý má funkciu spájať bunky. Nachádza sa všade v tele, v tkanivách, kostiach, najviac ho je v chrupavke a koži. Vedeli ste, že tvorí až okolo 80% hmoty pokožky? Nečudo, že keď máme nedostatok kolagénu, okrem bolestí kĺbov sa to ako prvé prejavuje na našej koži. Kolagén si telo tvorí samo, ale už od približne 25. roku života jeho tvorba pozvoľne klesá.

Navyše si kolagén ničíme aj sami – zlým životným štýlom, keď sa nezdravo stravujeme, veľa fajčíme a pijeme alkohol, málo spíme a navyše sa slníme bez ochranného krému. Tak sa môže aj dvadsaťročný človek, ktorý má skutočne zlý životný štýl, zhroziť pri pohľade do zrkadla. Vrásky môžu byť znakom toho, že má pokožka nedostatok kolagénu. Dnes si ho už môžeme doplniť, ale samozrejme, v prvom rade treba začať žiť zdravšie a zbaviť sa škodlivých neduhov.

Naučte sa vráskam predchádzať

Užívanie kvalitného výživového doplnku s kolagénom je dnes jednou z možností, ako si udržiavať prevenciu voči vráskam. Kolagén na vrásky funguje aj podľa odborníkov, vysvetľuje dermatologička kliniky Medoderm, doktorka Jana Molčanová: “V strednom veku sú tieto výživové doplnky nenahraditeľnou zbraňou v prevencii starnutia kože, nechtov, kĺbov a šliach. Najmä po 40. roku života je vhodné užívanie výživových doplnkov s obsahom kolagénových peptidov. Najlepšie sú tie prípravky, ktoré obsahujú celý komplex kolagénových peptidov.”

To všetko samozrejme pri dodržiavaní ďalších pravidiel zdravého života. “Okrem pestrej stravy a doplnkov s obsahom kolagénu, užívania vitamínov (A, C, B, E), zinku, medi a iných stopových prvkov, je v tomto boji dôležitý dostatočný príjem tekutín, ochrana pred slnečným žiarením, dostatok kvalitného spánku, minimalizácia stresu a kvalitná kozmetická starostlivosť.”

Pri voľbe kolagénu myslite na to, že by mal byť bioaktívny, v práškovej forme a čo najčistejší. Je to dôležité preto, lebo pri nesprávnom spracovaní by stratil svoje účinky. Kolagén sa získava z vedľajších produktov živočíchov, najviac z dobytka alebo rýb. Morské ryby sú pritom výhodné v tom, že ich kolagén nie je nutné tepelne upravovať a pri šetrnom štiepení vznikajú čisté kolagénové peptidy. Takto postupuje český výrobca kolagénu Inca Collagen, ktorý využíva kolagén z morských rýb a štiepi ho enzymaticky. Kolagénové peptidy si vďaka tomu zachovávajú svoju štruktúru helisy a sú bioaktívne.

Inca Collagen je neochutený, bez prídavných látok. Táto čistota zabezpečuje maximum účinkov. Pri pravidelnom každodennom užívaní prechádzajú kolagénové peptidy až do krvného obehu a telo si z nich môže tvoriť nové molekuly kolagénu. Takto môžete dodať svojmu telu to, čo vekom stráca.

Inca Collagen pomáha:

udržiavať zdravú štruktúru pleti, jej elasticitu a jednotný tón,

regenerovať pokožku pri procese obnovy buniek,

eliminovať tvorbu nových vrások, zjemňovať hlboké vrásky,

funguje výborne pri hojení pokožky po kožných problémoch typu akné.

Potvrdzujú to aj recenzie zákazníkov, ktorých si Inca Collagen za 7 rokov existencie získal už viac než 200 tisíc:

“Mne moc pomohol Inca Collagen s pleťou. Mám menej vrások a kolená, ktoré občas boleli, už vôbec nebolia.” Andrea Šprláková

“Odkedy používam Inca Collagen, je moja pleť oveľa krajšia a jemnejšia.” Ivana Ratvajová

Pri užívaní kolagénu ale buďte trpezliví. Výsledky sa na pleti prejavia až do 8–12 týždňov, preto aj výrobca Inca Collagen odporúča aspoň trojmesačnú kolagénovú kúru. Dajte si každý deň drink s dennou dávkou kolagénu, udržiavajte si zdravý jedálniček a pitný režim spolu s každodennou starostlivosťou o pleť… a vrásky u vás nedostanú šancu.

