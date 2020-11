Čo povedal božský Maradona predtým ako zomrel? TOTO je jeho posledná fotka!

Argentínčan Diego Armando Maradona skonal na infarkt v stredu. Tamojšie médiá priniesli správu o tom, aké slová boli jeho poslednými na tomto svete.

Správa o smrti 60-ročného legendárneho futbalistu, ktorý bol považovaný za najlepšieho v histórii, obletela svet a zarmútila milióny fanúšikov. Aj keď Diego nežil príkladným životom, taký skorý odchod na onen svet nečakal nikto.

Jeho životná púť sa skončila v argentínskom meste Tigres. Tamojšie médiá uviedli, že príčinou smrti bolo zlyhanie srdca. Približne dva týždne predtým sa podrobil operácii hlavy a práve po nej zrejme vznikla posledná fotografia Maradonu. Je na nej so svojim neurochirurgom.

Počas spánku ho prišla skontrolovať sestra, no Maradona už nejavil známky života. Okamžite začala s oživovaním, v čom vyše hodiny pokračovali aj záchranári. Keď zo sídla Maradonu zavolali sanitku, údajne ich prišlo až deväť!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Awesome to see Diego Maradona smiling after brain surgery 🙌 (Via IG/doctor.luque) pic.twitter.com/BIYGcyB1Re