13. august 2024 Tlačové správy Čo prinesie IQOS Zóna na LOVESTREAM? Veľa hudby, koncert ADONXSa, stand-up Simony, ochutnávku i eko kvíz Bratislavské Staré letisko Vajnory sa pripravuje na poriadnu dávku svetovej hudby. Tú si užijú návštevníci festivalu LOVESTREAM už od piatka 16. augusta až do nedele 18. augusta. A nielen to.

V piatok otvára brány do novej dimenzie zábavy pre dospelých návštevníkov aj spoločnosť Philip Morris a jej IQOS Zóna. Počas troch festivalových dní je pripravený v IQOS Zóne bohatý zážitkový program, hudobne nabité sety slovenských a českých dídžejov, vtipný stand-up obľúbenej komičky Simony First, či exkluzívny nedeľný koncert Adama Pavlovčina, vrátane jeho novinky Intergalactic Rodeo powered by IQOS.

Zábavu návštevníkom sľubuje IQOS Zóna nielen pod pódiom, ale aj na vyhliadkovej terase. V IQOS zóne budú môcť dospelí užívatelia tabakových a nikotínových výrobkov ochutnávať produktové novinky, a to pomocou netradičnej degustácie. Tú si napokon užijú aj pri osviežení cez ľadovú triešť alebo špecifické „signature“ koktaily, ktoré ochutnajú iba v IQOS Zóne. Okrem toho bude k dispozícií kútik s festivalovým stylingom, rôznymi glittrami alebo dočasným tetovaním hennou. Pre súťaživých je prichystaná súťaž o zájazd do Japonska na Together X event a ďalšie zaujímavé ceny.

„Tohtoročný festival LOVESTREAM je pre našu IQOS Zónu premiérou o to viac sa tešíme, že môžeme priniesť toto leto ešte viac festivalových zážitkov dospelým návštevníkom. K festivalom patrí dobrá hudba a zábava, ktorú chceme priniesť nielen cez zvučné mená dídžejov a umelcov, ale aj cez ďalšie sprievodné aktivity, kvízy, hry a súťaže v IQOS Zóne,“ uviedla Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Philip Morris Slovakia s.r.o.

Vtipný ale zodpovedný eko kvíz

Máte radi kvízy? Zapojte sa do vedomostného kvízu s tematikou udržateľnosti. Pripravte sa, otázky budú nielen vtipné, ale naozaj všestranné. Vedeli ste, že z použitých tabakových náplní sa dá vyrobiť perfektná asfaltová cesta? Zapojiť sa do zberu použitých tabakových náplní môžu všetci dospelí návštevníci aj priamo na festivale. V areáli LOVESTREAMU bude umiestnených 70 špeciálnych košov na použité tabakové náplne a ohorky, ktoré spoločnosť Reneso odvezie na recykláciu a neskôr budú použité na výrobu asfaltovej cesty.

Horúca hudobná novinka i vtipný stand-up

Pripravte sa na tisíce emócií, zábavu a perfektný víkend, ktorí prináša program IQOS Zóny. Neopakovateľné a vtipné vystúpenie môžete čakať od stand-up komičky Simony First, ktorú v rozhovore vyspovedá obľúbená moderátorka Vera Wisterová. Na pár otázok odpovie v exkluzívnom interview aj Adam Pavlovčin, ktorého koncert je naplánovaný na nedeľu. ADONXS už viackrát prekvapil dramaturgiou svojich vystúpení, aj tentokrát môžete očakávať vynikajúcu show a okrem nej aj najnovšiu skladbu Intergalactic Rodeo powered by IQOS. O poriadnu nálož hip-hopu, rapu a elektra v DJ setoch sa postarajú Dj Chocolatic, Dj Matys a Dj Flow.

Program v IQOS Zóne na festivale LOVESTREAM 2024:

(vstup iba pre osoby staršie 18 rokov)

Piatok 16.8.2024

14:30 – 15:00 Dj Chocolatic(CZ)

15:45 – 16:15 Freestyle rap – gig

17:00 – 17:30 Dj Matys(SK)

18:15 – 18:45 Dj Chocolatic(CZ)

19:45 – 20:15 Dj Matys(SK)

Sobota 17.8. 2024

14:15 – 14:40 Dj Chocolatic (CZ)

15:30 – 16:00 Interview – Simona First

16:00 – 16:15 Meet & greet – Simona First

16:45 – 17:15 Dj Matys(SK)

18:15 – 18:45 Simona First (SK) stand up

Nedeľa 18.8. 2024

13:40 – 14:10 Dj Flow(CZ)

15:10 – 15:40 Interview – AdonxS

16:40 – 17:10 Dj Flow(CZ)

18:20 – 18:50 Adonxs KONCERT

Upozornenie: Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

