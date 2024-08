ČO to stváral? Cestujúci vyšiel z lietadla núdzovým východom a zliezol po MOTORE

Austrálske úrady zadržali cestujúceho, ktorý na letisku v Melbourne vo štvrtok vystúpil zo stojaceho lietadla cez núdzový východ, prešiel po krídle a zliezol po motore lietadla na pristávaciu plochu. Uviedla to letecká spoločnosť Jetstar a predstavitelia letiska, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Lietadlo spoločnosti Jetstar priletelo do Melbourne zo Sydney a zaparkovalo pri termináli. Muž sa vtedy rozhodol vystúpiť z lietadla cez núdzový východ na pravej strane lietadla, priblížili aerolínie a predstavitelia letiska.

Otvorením núdzového východu sa zo zadnej časti krídla automaticky vysunula núdzová šmykľavka na pristávaciu plochu, uviedla letecká spoločnosť. Muž sa však rozhodol prejsť po krídle a zliezol po jednom z motorov lietadla Airbus A320.

Muž sa začal správať „nevypočítateľne“ už krátko pred otvorením núdzového východu, čím na palube lietadla vyvolal paniku, povedala jedna z cestujúcich. „Správal sa dosť zvláštne… Len čo sa lietadlo začalo zastavovať, okamžite vstal a vyrazil k núdzovému východu,“ opísala situáciu pre rozhlasovú stanicu 3AW.

Policajti po upozornení od zamestnancov leteckej spoločnosti cestujúceho zadržali pre podozrenie z „agresívneho správania a porušenia bezpečnostných protokolov lietadla“, informovala austrálska polícia vo vyhlásení. Dodala, že muža vyšetrili zdravotníci a previezli ho do nemocnice, kde absolvuje ďalšie vyšetrenia. Polícia incident vyšetruje.

Letisko v Melbourne uviedlo, že cestujúceho zadržal personál letiska a následne ho odovzdal polícii. Vo vyhlásení napísalo, že „je hrdé na výnimočnú reakciu pozemného personálu, vďaka ktorej nedošlo k bezprostrednému ohrozeniu ostatných cestujúcich ani personálu letiska“.

Foto: ilustračné

