Čoskoro zatvoria 90 predajní: Na Slovensku a v Čechách končí známa módna sieť!

So Slovenskom a Českom sa lúči známa módna sieť Orsay. Nemecký maloobchodný reťazec má po takmer štvrťstoročí v oboch krajinách dokopy 90 predajní a generuje v nich celkové tržby vo výške zhruba 45 miliónov eur. Informuje o tom Forbes.

Je v záverečnom rokovaní

„Môžem potvrdiť, že Orsay je v záverečnej fáze rokovaní o predaji svojich predajní v Česku a na Slovensku. Pokiaľ sa to nepodarí, Orsay tu vstúpi do insolvencie a predajne zatvorí,“ prezrádza Forbes jeden zo zdrojov, ktorý sa zúčastnil vyjednávania, no chcel ostať v anonymite.

Najprv otras v Nemecku

„Už pred rokom, keď prišli prvé otrasy, sme sa v Nemecku pýtali, čo bude s českým trhom. Boli sme uisťovaní, že nás sa to netýka. Teraz vieme, že sa o predaji rokuje,“ hovorí ďalší zo zdrojov.

Podľa zdroja by malo k predaju slovenských pobočiek dôjsť do konca mája a českých pobočiek do konca júna.

