Na Slovensku sa črtá VEĽKOLEPÝ prestup: Škrtel už dostal ponuku od TOHTO klubu!

6. august 2020 Milan Hanzel

Najprv išlo skôr o žart, ale môže byť z toho veľká bomba! Skúsený a uznávaný futbalista Martin Škrtel už jedná so Spartakom Trnava, kam by mohol aj prestúpiť.

Bývalý slovenský reprezentant, ktorý len pred pár mesiacmi definitívne ukončil svoje pôsobenie v národnom mužstve, je v kontakte s trnavským klubom.

Návrat po 16 rokoch?

Škrtel pričuchol k veľkému futbalu v Trenčíne, odkiaľ aj v roku 2004 prestúpil do ruského Zenitu Petrohrad. Tam pobudol štyri roky a presťahoval sa do populárneho anglického veľkoklubu FC Liverpool. S týmto mestom bol spätý až do roku 2016, kedy prestúpil do Turecka. Tam s malou prestávkou v talianskom tíme Atalanta Bergamo je až dodnes. Aktuálne oblieka dres Istanbul Basaksehir. Lenže, to sa môže zmeniť. Potvrdil to aj zástupca Spartaka Trnava.

Nie je to žart

Na tradičnej predsezónnej tlačovej konferencii sa k téme Trnava – Škrtel, vyjadril aj riaditeľ klubu Milan Cuninka. „Zo začiatku boli debaty na takej priateľskej úrovni, by som povedal, ale teraz sa komunikácia prehĺbila do profesionálnejšej roviny. Už od nás dostal aj predbežnú ponuku a robíme maximum pre to, aby prišiel do Trnavy. Samozrejme, je to na Martinovi ako sa rozhodne,“ prezradil Cuninka pre RTVS.

Stopér tureckého Istanbulu Basaksehir sa netají svojou náklonnosťou k Spartaku, ktorý v čase koronakrízy podporil aj finančne kúpou vstupeniek na virtuálny zápas.

Zdroj: Dnes24.sk