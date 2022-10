Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/František Iván Ďalšia Matovičova „atómovka“? Pýtajte bločky, štát vám VRÁTI peniaze. Má to však ALE... Spomínate si ešte na Národnú bločkovú lotériu? Tisíce Slovákov poctivo zbierali účtenky a potom ich museli registrovať s víziou výhry. S upravenou verziou nápadu prichádzajú poslanci OĽANO. 21. október 2022 ELA Zo Slovenska

21. október 2022 ELA Zo Slovenska Ďalšia Matovičova „atómovka“? Pýtajte bločky, štát vám VRÁTI peniaze. Má to však ALE... Spomínate si ešte na Národnú bločkovú lotériu? Tisíce Slovákov poctivo zbierali účtenky a potom ich museli registrovať s víziou výhry. S upravenou verziou nápadu prichádzajú poslanci OĽANO.

Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/František Iván

Koho by v čase historicky najvyššej inflácie a vysokých cien nepotešilo vrátenie peňazí? Predstavte si, že štát by vám posielal nejaké eurá naspäť len za to, že ste si vypýtali v reštaurácii alebo v kaderníctve bloček.

Opäť bločky

S niečím podobným sme sa už stretli pred desiatimi rokmi, keď sa spustila bločková lotéria, s ktorou prišlo ministerstvo financií. Vznikla za účelom náhodnej kontroly podnikateľských subjektov, či evidujú prijaté platby za tovar alebo služby riadne podľa platnej legislatívy.

A s podobným zámerom prišli nenápadne poslanci OĽANO, ktorí predložili do parlamentu nový návrh zákona. Aj jeho cieľom je, aby podnikatelia štátu priznávali svoje tržby a ľudia platili dane. Na návrh zákona, ktorý už prešiel výbormi aj prvým čítaním, upozornil Denník E. ​Poslanecký návrh predložili poslanci OĽANO Milan Vetrák a Anna Andrejuvová.

Matovičov ďalší nápad?

Keďže ide o poslancov ministra financií Igora Matoviča, ten vo štvrtok v parlamente priznal, že spomínaný návrh pochádza z jeho rezortu a predkladajú ho prostredníctvom spomínaných poslancov.

V súvislosti s týmto zákonom má finančné riaditeľstvo prevádzkovať mobilnú aplikáciu. Čiže ak si vypýtate bloček napríklad v reštaurácii za obed či večeru, nahráte do nej QR kód z účtenky a na účet vám prídu peniaze. Finančný príspevok má poskytnúť ministerstvo financií prostredníctvom finančného riaditeľstva.

Spomínaná aplikácia, ktorá má byť na to vytvorená, má stáť pol milióna eur a jej ročná prevádzka 300-tisíc eur.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je podľa dôvodovej správy zapojenie širokej verejnosti do kontroly dodržiavania ustanovení zákona, čo má mať vplyv na zvýšenie motivácie podnikateľov, aby pokladničné doklady vydávali. V dôvodovej správe sa tiež píše, že tento zákon bude mať „pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu“. Ako, to vedia zrejme iba autori nápadu.

Lotéria stratila význam

V súčasnosti ešte nie je jasné, v akých službách či časoch sa bude časť peňazí posielať späť. Vláda to má ešte spresniť v nariadení. V druhom čítaní sa bude pokračovať budúci týždeň. Ak návrh prejde, bude zákon platiť buď od 15. novembra alebo od 1. decembra 2022.

Mimochodom, vo februári 2021 vtedajší podpredseda vlády a minister financií SR Eduard Heger k ukončeniu bločkovej lotérie povedal: „V dnešnej dobe máme totiž modernejšie a efektívnejšie nástroje pre boj s daňovými podvodmi v oblasti evidencie tržieb. V tejto oblasti bola zavedená eKasa a dôvody prevádzkovania bločkovej lotérie z roku 2013 už dnes, po takmer ôsmich rokoch, jednoducho nie sú aktuálne,“ dodal Heger.

Záujem o národnú bločkovú lotériu z roka na rok klesal. „V posledných rokoch sa NBL-ka stala pre niektorých hráčov iba výhodným biznisom. Kým na začiatku fungovania sa pravidelne do žrebovania zapájalo 500-tisíc hráčov, minulý rok to bolo len 19-tisíc hráčov. Kontinuálne klesal aj počet registrovaných dokladov,“ povedal Marek Kaňka, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk