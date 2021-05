Zdroj: YouTube.com/Anastasio Eric Ďalšia rana pre hudobný svet: Zomrel spevák Nick Kamen, autor legendárnych hitov Hudobné nebo sa rozšírilo o ďalšiu hviezdu. Vo veku 59 rokov zomrel známy spevák. 5. máj 2021 Zo zahraničia

5. máj 2021 Zo zahraničia Ďalšia rana pre hudobný svet: Zomrel spevák Nick Kamen, autor legendárnych hitov Hudobné nebo sa rozšírilo o ďalšiu hviezdu. Vo veku 59 rokov zomrel známy spevák.

Britský popový spevák a skladateľ Nick Kamen zomrel vo veku 59 rokov. Pre stanicu BBC to v stredu potvrdil priateľ jeho rodiny. Príčina úmrtia umelca nebola bezprostredne zná­ma.

Rodák z anglického grófstva Essex, vlastným menom Ivor Neville Kamen, začal svoju kariéru v polovici 80. rokov ako model, preslávil sa reklamou na džínsy značky Levi Strauss.

Kamen vydal dovedna štyri štúdiové albumy: Nick Kamen (1987), Us (1988), Move Until We Fly (1990) a Whatever, Whenever (1992).

Medzi jeho najznámejšie skladby patria Each Time You Break My Heart, ktorú preňho napísala Madonna, Loving You Is Sweeter Than Ever, Tell Me, Turn It Up alebo I Promised Myself – jeho najväčší hit.

