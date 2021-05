Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , TASR/Pavel Neubauer , TASR/Martin Baumann ŠKANDÁL slovenských politikov! Kým ľudia musia byť doma, oni sedeli v nočnom podniku! Ako si to mohli dovoliť? Slovenskom otriasa kauza trojice politikov, ktorí si predĺžili večierku v čase, kedy platí zákaz vychádzania. Dnes o 14:55 han Zo Slovenska

Dnes o 14:55 han Zo Slovenska ŠKANDÁL slovenských politikov! Kým ľudia musia byť doma, oni sedeli v nočnom podniku! Ako si to mohli dovoliť? Slovenskom otriasa kauza trojice politikov, ktorí si predĺžili večierku v čase, kedy platí zákaz vychádzania.

O koho ide? O podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu, šéfku sociálneho výboru Janu Žitňanskú (obaja Za ľudí) a bratislavského župana Juraja Drobu (SaS). Stalo sa tak minulý týždeň a fotografie priniesol portál www.plus7dni.sk.

Pred polnocou

Netreba pripomínať, že sa tak stalo po 21. hodine, čiže v čase zákazu vychádzania. Okrem toho je zjavné, že išlo o bratislavský podnik Pod lampou, ktoré malo byť podľa vyhlášky zatvorené.

„Na Slovensku platí s niekoľkými výnimkami zákaz vychádzania po 21:00 a po tomto čase by mali byť zatvorené aj terasy reštaurácií. Ich interiéry by mali byť zatvorené úplne, schôdzka sa odohrávala vnútri podniku,“ uvádza Denník N.

Reakcie politikov

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga sa k incidentu vyjadril na tlačovke, na ktorej na úvod povedal, že končí vo funkcii podpredsedu Národnej rady (NR) SR. „Nebola to žiadna žúrka, išlo o pracovné stretnutie. Išli sme si sadnúť, stretli sme sa a natiahlo sa to. To je jediné vysvetlenie. Je to ľudské zlyhanie a je to naša chyba,“ prehlásil Šeliga a dodal: „Nebola to dlhšie otvorená prevádzka, ja som poprosil, či môžeme zostať dlhšie a v podniku nám vyhoveli. Bola to moja chyba, že som o to žiadal,“ ukončil Šeliga.

„Bola to chyba, pretože podnik je to kúsok od parlamentu, tak sme sa mali presunúť tam. Témou stretnutia boli veci ohľadom samosprávy, ktorá ma zaujímajú,“ podotkla Žitňanská, ktorá sa vzdala funkcie predsedníčky Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci.

Slová župana

„Dohadovali sme sa o sociálnych veciach, čo a ako ďalej,“ vyhlásil bratislavský župan Juraj Droba týždenníku. Inak, podnik, v ktorom sa trojica politikov stretla, patrí známemu novinárovi. „Chybou je, že sme si nedohodli stretnutie v Národnej rade, a za to sa ospravedlňujem,“ povedal župan Droba.

„Vzniknutá situácia ma mrzí a priznávam, že som spravil chybu. Zároveň si ale nemyslím, že ide o zlyhanie, za ktoré treba odstupovať. Po 14 mesiacoch práce a výsledkoch v boji s pandémiou a jej dosahmi som si nedopatrením predĺžil večierku,“ hlási Droba.

„Bolo to veľmi dobré stretnutie, bohužiaľ, predĺžilo sa, tak sme poprosili prevádzkovateľa, či môžeme dokončiť pracovné stretnutie vo vnútri a ten nám vyhovel,“ doplnil Droba, ktorý je presvedčený, že aktuálna pandemická situácia umožňuje prehodnotenie zákazu vychádzania a verím, že vláda tak urobí čím skôr.

Lenže pri pohľade na opatrenia a núdzový stav, je zreteľné, že sa vo vyhláške nenachádza žiadna výnimka na sedenie v interiéri reštauračného zariadenia po 21.00 hodine. Povolená je len návšteva terás, aj to do 21.00.

