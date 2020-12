1. december 2020 Politika Ďalšia rana pre Matoviča: Nedôveruje mu viac ako polovica Slovákov!

Zmätočné vyhlásenia premiéra, ako aj nie najlepšia komunikácia sa zrejme podpísali pod stratu dôveryhodnosti Slovákov.

V súvislosti s novým koronavírusom veria ľudia spomedzi verejných činiteľov a politikov najviac vyjadreniam ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).

Má podporu 58 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry AKO pre týždenník Trend, ktorý sa realizoval telefonicky od 23. do 27. novembra na vzorke 1000 respondentov.

Dôveryhodnosť politikov

Druhým najdôveryhodnejším je podľa opýtaných minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) (51,5 percenta). Po ňom premiér Igor Matovič (OĽANO) (39 percent), predsedníčka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) (37,9 percenta), poslanec parlamentu Richard Raši (nezaradený) (33,6 percenta) a predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker (32,5 percenta).

Prieskum tiež ukázal, že 31,3 percenta respondentov si myslí, že slovenská vláda podcenila prípravu na druhú, súčasnú vlnu pandémie nového koronavírusu. Trochu ju podcenila podľa 28 percent respondentov a 27,1 percenta respondentov si myslí, že ju zvládla pomerne dobre. To, že ju nepodcenila, uviedlo 7,3 percenta opýtaných.

