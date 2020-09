24. september 2020 Politika Ďalším našim susedom hrozí, že budú červenou krajinou: Čo bude s pendlermi a ekonomikou?

Nákaza sa podľa ministra šíri najmä zo zahraničia, a preto by sa Slovensko malo chrániť opatreniami na hraniciach.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v stredu odmietol úvahy o možnom vypnutí slovenskej ekonomiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Nákaza sa podľa ministra šíri najmä zo zahraničia, a preto by sa Slovensko malo chrániť opatreniami na hraniciach.

Chce radšej strážiť hranice

„Poďme strážiť hranice, poďme si dávať podmienky platného COVID testu,“ navrhol Sulík na brífingu po rokovaní vlády. „To by pomohlo, ale zatvoriť ekonomiku, to by som bol veľmi opatrný,“ povedal minister v reakcii na zhoršujúcu sa situáciu v Maďarsku a Rakúsku.

Tieto krajiny by sa mohli dostať do červenej zóny, čo by pre ľudí prichádzajúcich z týchto krajín znamenalo povinnú karanténu a testovanie.

Sulík bude v takom prípade presadzovať výnimky pre pendlerov, pre obchodných zástupcov či pre šoférov kamiónov. Minister pripomenul, že prakticky všetky veľké firmy majú zavedený systém dodávky dielov v čase a na skladoch majú zásoby často iba na jeden deň. Transport tovaru prirovnal minister k prúdeniu krvi v žilách. „Keď to zastavíte, tak to napácha obrovské škody,“ zdôraznil.

Maďarsko a Rakúsko

O prípadnom zaradení Rakúska a Maďarska do zoznamu rizikových krajín rozhodne vláda do piatka 25. 9. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) o tom informoval po stredajšom rokovaní vlády.

Dodal, že epidemiologická situácia v týchto krajinách nie je dobrá a neodporúča tam cestovať.

Odloženie rozhodnutia zdôvodnil Krajčí potrebou najprv odkomunikovať ho na najvyšších miestach, teda prostredníctvom premiéra a ministra zahraničných vecí.

