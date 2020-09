23. september 2020 ELA Zo Slovenska Sulík: Vládne noviny? Aspoň budú mať na čom ľudia čistiť zemiaky a jablká na jeseň

Zámer vydávať noviny zaradila vláda do svojho programového vyhlásenia.

Vládne noviny nepovažuje minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) za dobrý nápad. Zatiaľ nevie povedať, či rezort hospodárstva bude do vládnych novín prispievať. Rovnako podľa neho nie je vhodná ani papierová forma. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.

Na zemiaky sa zídu…

„Aspoň budú mať na čom ľudia čistiť zemiaky a jablká na jeseň a zimu do čoho baliť,“ poznamenal Sulík. Tvrdí, že nemusia so všetkým, čo sa deje v koalícii, súhlasiť. „Sme tam predsa len jeden zo štyroch partnerov,“ dodal.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) verí, že premiér bude papierovú formu posielať iba predplatiteľom. Myslí si, že v 21. storočí sa núka ako alternatíva elektronická verzia novín.

Zámer vydávať noviny zaradila vláda do svojho programového vyhlásenia. Kabinet sa v ňom zaviazal zabezpečiť pravidelné informovanie občanov prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností.

Obsahovať majú odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev. Financované budú z rozpočtu úradu vlády. Vydávanie novín kritizovali okrem opozície aj viacerí členovia koalície.

Dostal nakladačku

Aj české médiá si všímajú pomerne netradičný nápad Matovičovej vlády vydávať vlastné noviny a zadarmo ich distribuovať do každej domácnosti. Niektorým to pripomína komunistov.

Český portál novinky.cz píše, že vládne noviny by mali vychádzať v náklade dva milióny kusov a je to predstava premiéra Igora Matoviča. „Ten bol v minulosti vydavateľom bezplatných regionálnych reklamných novín,“ pripomína portál.

Vládne noviny do každej domácnosti by mali mať 32 strán a každý mesiac by informovali verejnosť o činnosti vlády. Jednotlivé ministerstvá sa teda môžu rozpísať, čo všetko sa im už podarilo, aké projekty podporili, na čo minuli peniaze a čo chystajú do budúcnosti.

Ťažko predpokladať, že vláda by v takýchto novinách kritizovala samu seba. Výsledkom teda bude reklama vládnych úspechov za štátne peniaze.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR