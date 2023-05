Zdroj: adidas.com Dámske plavky predvádza MUŽ: Nenahradíte nás, odkazujú zákazníčky známej značke, FOTO Obľúbená značka postavila do pozoru nejednu ženu. Adidas totiž uverejnil plavky, ktoré strihovo sedia do dámskej kolekcie. No prezentuje ich mladík. 28. máj 2023 Monika Hanigovská Magazín

Nové jednodielne plavky vyvolali na internete veľkú vlnu kontroverzie a nevôle. Športová značka Adidas vytvorila kolekciu s názvom Pride 2023. Tú na seba obliekol mužský model. Informuje o tom Independent.

„Majú podporiť spojenectvo a slobodu prejavu bez zaujatosti vo všetkých oblastiach športu a kultúry,“ ohlasuje Adidas. Dvorný dizajnér tejto kolekcie, Rich Mnisih zase tvrdí, že jeho práca je „symbolom sebaprijatia a presadzovania LGBTQ+.“

Vymazanie žien?

No niektoré ženy vnímajú kolekciu inak. „Nechápem, prečo si toto firmy dobrovoľne robia. Mohli aspoň povedať, že kúsok je „unisex“, ale neurobili to, pretože ide o vymazanie žien. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sotva vidíme, že to ide iným smerom?,“ pýta sa verejne na Twitteri Riley Gainesová, bývalá športovkyňa Národnej kolegiálnej atletickej asociácie (NCAA) v plávaní.

„Nás ženy nevymažete!!! Prestaňte sa nás snažiť nahradiť mužskými modelmi!!! Tvrdo sme bojovali, aby o nás bolo počuť. Prestaňte sa nás znova pokúšať vymazať!,“ reagovala na novinku z dielne Adidas iná žena na tamojšej sociálnej sieti.

A negatívnych prezencií pribúda: „Prosím, prestaňte urážať biologické ženy tým, že muži budú nosiť ženské oblečenie,“ píše ďalšia žena. No našli sa aj také zákazníčky, ktoré v tom vidia zmysel: „Existujú aj trans ľudia! Tiež nakupujú,“ odkázala im na sociálnej sieti.

Bojkot

Iní zákazníci vyzývajú k bojkotu známej značky. No Adidas a jej dizajnér sa pridŕžajú prvotnej myšlienky: Plavky majú byť veľkou oslavou sebavyjadrenia v športe. „Tá sa odráža v rozmanitom rade modelov, ktoré oživujú ducha tejto kolekcie,“ uviedla na záver spoločnosť.

