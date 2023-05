Zdroj: Unsplash.com SVET O SLOVENSKU: Slováci plánujú STOPKU pre české televízie! Naštrbia sa vzájomné vzťahy? Podľa Čechov môže takýto krok naštrbiť nadštandardné česko-slovenské vzťahy. 24. máj 2023 TOS Svet o Slovensku

Český server Lidovky.cz informoval o tom, že na Slovensku sa chystá vypnutie českých televíznych kanálov.

Malo sa tak stať 25. mája 2023, ale termín sa posunul a podľa Čechov sa hovorí rádovo o niekoľkých týždňoch.

Prečo?

České televízie, na rozdiel od tých domácich, vysielajú na slovenskom trhu bez licencie.

„Slováci chcú urobiť to, čo my voči nim robíme už roky. Ich stanice u nás bez licenčných poplatkov takisto nemôžu vysielať. Dávajú si to teraz do právneho stavu. Na území Slovenska sa tak vlastne zastavuje pirátske vysielanie, ktoré Slováci roky tolerovali,“ uviedol pre Lidovky.cz diplomatický zdroj.

Podľa Čechov do tejto stopky tlačia slovenských operátorov miestne komerčné televízie, ktoré sú tak v konkurenčnej nevýhode.

Viac divákov i peňazí?

Takýto krok by im priniesol viac divákov aj peňazí. Podľa už v minulosti medializovaných správ sú slovenské televízie pripravené žalovať operátorov, ktorí nevypnú české programy bez potrebnej licencie.

Najväčší problém je so zakúpenými filmami či športovými prenosmi. Pre predstavivosť, keď česká televízia odvysiela nový kasový trhák prvá, tá slovenská má pochopiteľne problém.

