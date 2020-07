28. júl 2020 MI Politika DANKO krúži po krajine a reaguje na útoky. SLOTA sa vracia na scénu a ide do boja!

Slovenská národná strana (SNS) utrpela v posledných voľbách debakel, nedostala sa do parlamentu a teraz ju čaká voľba nového predsedu. Záujem pozdvihnúť národniarov z popola má aj syn Jána Slotu.

Zdroj: TASR

Počas minulej vlády bolo z vyjadrení Andreja Danka cítiť, že mal veľké mocenské ambície. Viackrát verejne sníval o tom, čo všetko by urobil, keby mal väčšiu moc, ideálne ako Viktor Orbán v Maďarsku.

Napokon utrpela SNS pod jeho vedením zdrvujúcu porážku a Andrej Danko vyhlásil, že sa z politiky sťahuje. Teraz je zrejme všetko inak a národniarov čaká tvrdý súboj o predsedníctvo, do ktorého by sa mal zapojiť aj Slota.

Syn nahradí otca?

Denník Hospodárske noviny zverejnil prekvapivé zistenie. “Syn Jána Slotu Pavol chce vymeniť Andreja Danka na čele SNS,” uvádza denník. Od Slotu juniora získal aj vyjadrenie:

„Ide mi o záchranu strany. Budem bojovať až do konca,“ uviedol syn dlhoročného predsedu SNS Jána Slotu pre Hospodárske noviny.

O tom, či syn nahradí na čele strany otca, ktorý sa z tejto pozície porúčal pred ôsmimi rokmi, sa rozhodne na septembrovom sneme SNS. Má to však jeden háčik.

Podľa zistení denníka Pavol Slota nie je členom strany, a tak sa nemôže stať ani jej predsedom. Napriek tomu ho na najvyššiu funkciu nominovala Okresná rada SNS v Žiline.

“Jeho prihláška do strany sa zasekla na predsedníctve, ktoré má posledné slovo,” dodávajú Hospodárske noviny. Nič teda ešte nie je rozhodnuté.

Slota junior by zrejme nebol veľkou zmenou na čele SNS. Dá sa to usudzovať z postu Pavla Slotu na Facebooku, ktorý zverejnil začiatkom roka. O svojom otcovi v ňom hovorí ako o “poslednom naozaj vlasteneckom predsedovi SNS.”

Útoky na Danka

Pár mesiacov po prehraných voľbách sa zrejme zmenilo aj uvažovanie Andreja Danka. Bývalý poslanec za SNS Anton Hrnko na svojom profile na Facebooku uviedol, že Andrej Danko jazdí po Slovensku a robí si kampaň pred septembrovou voľbou nového predsedu.

“(Danko) krúži po Slovensku a hrozbami a sľubmi si zaväzuje budúcich delegátov na snem. Podľa mojich informácií už cca 40 sľúbil post podpredsedu a cca 70 miesto v prvej desiatke na kandidátke,” uviedol A. Hrnko.

Hrnko na sociálnej sieti ešte pritvrdil: „Chodí po Slovensku (na ktoré si celé štyri roky nespomenul) a pokračuje vo svojom ‚ich-erzählungu‘: ‚Ja som sa poučil, ja už viem, ako to treba robiť, jedine ja som schopný stranu zdvihnúť opäť na nohy,‘“ priblížil.

Tvrdí, že Danko desiatkam ľudí sľúbil post podpredsedu či miesto v prvej desiatke na kandidátke. „Sú to plané sľuby, lebo s tebou na čele SNS skončí!“ adresoval Dankovi. Nevidí preto inú cestu pre SNS ako zmenu vedenia.

Deklaroval, že urobí všetko pre to, aby sa stal predsedom Radovan Baláž. Hrnko je presvedčený, že by obnovil kolektívne vedenie strany, „že by sa v SNS opäť vážil hlas a slovo jej členskej základne a že by mala opäť šancu osloviť slovenskú verejnosť“.

Andrej Danko pre Dnes24 len stručne reagoval: “Nebudem sa k nemu vyjadrovať.”

Anton Hrnko sa pustil do svojho bývalého predsedu aj tvrdou kritikou. Zverejnil prekvapivé vyhlásenie, v ktorom hádže všetku zodpovednosť za korupčné kauzy ľudí spojených s SNS na Andreja Danka. Vždy ich vraj vyberal úplne sám bez vedomia strany:

“Sme presvedčení, že A. Danko nesie plnú zodpovednosť za tieto nominácie ako v morálnej, tak i politickej, poprípade trestnoprávnej rovine,” uvádza A. Hrnko spolu s ďalšími piatimi národniarmi. Ani na tieto obvinenia A. Danko nereagoval.

Bud ma extremnu spotrebu cukru alebo je ten chlap na zmeskach... Posted by Peter Farkas on Monday, February 17, 2020

Zdroj: Dnes24.sk