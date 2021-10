Zdroj: Facebook.com/Andrej Danko - predseda SNS Danko opäť valcuje internet: Počuli ste jeho najnovší BRBT? Pridal k nemu aj nadávku! Bývalý predseda parlamentu a šéf Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa v minulých rokoch preslávil ako majster skomolenín rôznych slovíčok. Podarilo sa mu to aj teraz! 15. október 2021 han Politika

15. október 2021 han Politika Danko opäť valcuje internet: Počuli ste jeho najnovší BRBT? Pridal k nemu aj nadávku! Bývalý predseda parlamentu a šéf Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa v minulých rokoch preslávil ako majster skomolenín rôznych slovíčok. Podarilo sa mu to aj teraz!

Vo štvrtok večer sa na sociálnych sieťach objavilo pársekundové video v hlavnej úlohe s Andrejom Dankom. Do „éteru“ ho vypustila satirická stránka Zomri.

Líder mimoparlamentnej strany je na svojom profile mimoriadne aktívny a neustále pridáva videá a komentáre k politickému dianiu na Slovensku.

Kritiku a štipľavé názory smeruje hlavne do radov vládnucej koalície či k prezidentke Zuzane Čaputovej. Práve o nej vo videu hovoril. Nepáčilo sa mu to že nezaželala českému prezidentovi Milošovi Zemanovi skoré uzdravenie. Neskôr tak učinila.

Skomolené slovo

Počas prejavu sa totiž pomýlil. „Žiaden novinár by nemal určité hranice prekrOčovať,“ vypadlo z Danka chybné slovíčko. Okamžite si to uvedomil a namiesto toho, aby to zobral s humorom, otočil sa mimo kamery a použil vulgárnu nadávku. Celé to trvalo desať sekúnd, no aj tak sa to stalo hitom internetu. Samozrejme, že Danko na svoj profil „zavesil“ video bez brbtu.

Otázkou je, kto vystrihnuté sekundy zo záznamu poskytol satirickej stránke. Očividne to je, alebo bol niekto z tímu, ktorý sa pohybuje okolo šéfa národniarov. Ako inak by sa dostala nahrávka až ku Zomri.

Môže za to Sulík

Dve hodiny bolo okolo Danka a SNS na Facebooku ticho, ale potom sa Andrej Danko znovu prihovoril v ďalšom príspevku. „Video splnilo účel, prezidentka “poprekročovala” svoj tieň… A konečne podporila prezidenta Zemana. Pozdravujeme Sulíkove Zomri a ďakujeme za reklamu,“ napísal Andrej Danko, čím do celej „kauzy“ zatiahol aj ministra hospodárstva Richarda Sulíka.

„Za tú nadávku sa ospravedlňujem. Dnes trháme internety,“ dodal Danko s dávkou humoru.

Nuž, ktovie, koľko internetov (v množnom čísle) existuje vo virtuálnej realite národniara Danka.

Debata politikov

Spomenutý Sulík to nenechal len tak a ozval sa Dankovi do komentáru pod článkom. „Za málo Andrej, tešíme sa s tebou,“ očividne sa aj on na tom zabával. „Pozdravujem Rišo, máš šikovných chlapcov na "tomtom“ Zomri. Tvoja radosť, moja radosť," odpovedal mu predseda SNS.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk