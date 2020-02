13. február 2020 MAK Správy Zo Slovenska Dankova SNS mimo parlament a raketový vzostup Matoviča potvrdil aj Focus

Ak by sa voľby konali začiatkom februára, síce by ich vyhral Smer, ale pád preferencií nezastavil. Z vládnych strán by v parlamente ostal jediný.

Zdroj: TASR

Vyzerá to na koniec Andreja Danka v politike. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus, ktorá robila prieskum pre koalíciu PS/Spolu, predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany by sa do parlamentu nedostal.

Voľby by vyhral Smer-SD so 17 percentami a pokračuje tak prepad najsilnejšej strany. Index dokonca naznačuje, že prepad strany Roberta Fica by sa mohol zastaviť až na hranici 14,4 percenta.

Naopak, pozíciu lídra demokratickej opozície potvrdil aj tento prieskum a OĽaNO by sa vyhuplo na druhé miesto s 13,3 percentami. Horný index ukazuje, že by matovičovci mohli atakovať hornú hranicu 15,6 percenta a mohli by vyhrať voľby.

Za OĽaNO by nasledovala ĽSNS s 12,2% a pohoršili si oproti februáru o približne pol percenta. Horný potenciál však majú až na úrovni 14,5 percenta.

Ako štvrtá skončila koalícia liberálov z Progresívneho Slovenska a Spolu, ktorá tiež zanedbateľne klesla o približne pol percenta na 9,3%. Index ukazuje potenciál v rozmedzí 7,4 – 11,3 percenta.

Strana Za ľudí exprezidenta Andreja Kisku taktiež poklesla na 8,2 percenta a zaznamenala výraznejšiu stratu cez 2,5 percenta.

Nasleduje strana Sme rodina (7,8%), KDH (5,4) a poslednou stranou, ktorá by obsadila miesta v parlamente by bola ďalšia liberálna strana SaS (5,3%).

Demokratické opozičné strany by zostavili koalíciu bez Sme rodina. Mali by 79 poslancov.

Pod hranicou zvoliteľnosti sa ocitla Slovenská národná strana, ktorá sa prepadla na 4,4 percenta. Nasleduje ju ďalšia vládna strana Most-Híd s 4,2 percentami. Nárast preferencií potvrdila aj mimoparlamentná strana Dobrá voľba exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera.

Maďarskej strane MKS namerali 3,9 percenta a Vlasti 3,2 percenta. Demokratickej strane namerali 0,5 percenta.

Focus 2/2020

Zdroj: Dnes24.sk