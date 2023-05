Zdroj: TASR/Michal Svítok Dano, prečo tak skoro? Známe osobnosti trúchlia, Heribanovi posielajú ODKAZY do neba Slovensko sa ponorilo do smútku. Nepochopiteľná smrť 43-ročného herca a muzikanta zasiahla aj jeho umeleckých kolegov. 24. máj 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

24. máj 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Dano, prečo tak skoro? Známe osobnosti trúchlia, Heribanovi posielajú ODKAZY do neba Slovensko sa ponorilo do smútku. Nepochopiteľná smrť 43-ročného herca a muzikanta zasiahla aj jeho umeleckých kolegov.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Nechápem, neverím… Bola reakcia filmového, seriálového a divadelného herca Petra Sklára na šokujúcu správu o nečakanom úmrtí jeho kolegu, herca a hudobníka Daniela Heribana. Sklár spolu s ním účinkoval v divácky úspešnom televíznom seriáli Horná Dolná, kde si Dano Heriban zahral Ďura Brmbalíka.

Kondolencie od osobností

Smútok nad nečakaným úmrtím vyjadrilo na sociálnych sieťach viacero známych osobností. Kondolovala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

„S Danom Heribanom odišiel obrovský všestranný talent a humor, ktorý do našich životov prinášal kus človečiny. Herec, ktorý sa na nič nehral. Odišiel príliš skoro a o to viac to bolí. Česť jeho pamiatke,“ napísala hlava štátu na Facebooku.

Komik a herecký kolega Štefan Martinovič zverejnil fotku so zosnulým hercom a so slovami: „Danko, je to šok. Budeš veľmi chýbať. Úprimnú sústrasť celej rodine a najbližším.“

Tanečník a choreograf Jaroslav Bekr si uctil pamiatku milou príhodou s Heribanom. „Raz ma zavolal Vilo Klimáček do Gunagu pomôcť s choreografiou v jednej hre. Okrem iného, som tam prvýkrát stretol strašne príjemného týpka a ten tam mal zahrať morského koníka…ja som tam bol od pohybu, tak ale poprosil som ho, nech mi ukáže, ako to cíti on. Odpadol som! To čo dal z fleku…ostal som pozerať, ako na hotové predstavenie. Tak perfektné to bolo! Dano preboha prečo takto skoro?“ zaspomínal na Instagrame.

Čierny deň v SND

Zosnulý umelec spolupracoval s viacerými divadelnými scénami, niekoľko rokov bol tiež členom Slovenského národného divadla (SND).

„Je nám veľmi ľúto, že náš kolega Dano Heriban odišiel príliš skoro,“ píše na sociálnej sieti naša prvá divadelná scéna a pripomína, ako sa stal známy herec a hudobník členom jej činoherného súboru.

„Daniel Heriban prijal ponuku riaditeľa Romana Poláka a stal sa členom súboru Činohry SND v roku 2014. Zostal ním až do roku 2021. Počas siedmich sezón ukázal svoju hereckú variabilitu, schopnosť napojiť sa na poetiky rôznych režisérov širokej estetickej škály,“ uvádza Činohra SND. „Bol bravúrny autor hudby a sám do niekoľkých inscenácií hudbu skladal. Vedel zaujať svoje publikum rozvážnym humorom, ale aj tajomne a rafinovane výrazom nevinného mladého chlapca vyložiť postavu,“ píše v statuse činoherný súbor. Potvrdzuje, že správa o náhlom odchode Heribana je šokom pre verejnosť aj divadelných kolegov. „Zasiahla mnohých svojou nepripravenosťou a v ústrety nej prichádza pocit nespravodlivosti, absurdnosti a prázdna,“ dodáva SND.

Tvár z obrazoviek

S obrovským šokom a hlbokým zármutkom prijala správu o náhlom úmrtí „vynikajúceho herca a vzácneho človeka“ aj televízia, ktorá divákom priniesla Dana Heribana ako legendárneho Ďura Brmbalíka v seriálovom hite.

„Smrť Dana Heribana je šokom pre celú rodinu komediálneho seriálu Horná Dolná, ktorá sa za tie roky vytvorila medzi hercami a herečkami, produkčným tímom a všetkými fanúšikmi a fanúšičkami,“ uviedol Matthias Settele, generálny riaditeľ TV Markíza. „Dano bol integrujúcou súčasťou úžasného hereckého štábu a jeho herecké výkony prispeli k obrovskému úspechu Hornej Dolnej, ktorá sa stala druhým najobľúbenejším seriálom v novodobej ére Slovenska,“ poznamenal Settele s tým, že seriálovej rodine i Markíze bude Dano nesmierne chýbať.

Slovenský herec a hudobník Daniel Heriban zomrel vo veku 43 rokov. Úmrtie umelca pre TASR potvrdil Tibor Kubička, riaditeľ Slovenského komorného divadla (SKD) Martin. Heriban spolupracoval s viacerými divadlami. Účinkoval vo filmoch a seriáloch. Je tvorcom filmovej, divadelnej aj detskej hudby.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk