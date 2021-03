Zdroj: TASR/Martin Baumann Dátový analytik: Niekde budú koncom apríla na kávičke, inde až v druhej polovici mája! Situácia sa zlepšila, hlásia z pandemickej komisie. Lenže, neplatí to pre všetky oblasti Slovenska. Viac o konkrétnom kraji a meste prezradil dátový analytik Ivan Bošňák. 17. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Počas zúrenia koronavírusu sa takmer všetci sústredíme na dáta, počty a čísla. V tomto smere patrí projekt Dáta bez pátosu k absolútnym špičkám na Slovensku. K jeho zakladateľom patrí aj analytik Ivan Bošňák. Ten poskytol exkluzívny rozhovor pre Žilinský večerník a jeho slová tlmočil aj samotný web týždenníka.

Kto je v ohrození?

Bošňák uviedol, že pochádza z hlavného mesta, ale od deviatich rokov žije v Žiline. Práve toto mesto a aj celý kraj čakajú nepríjemné týždne. Čísla pozitívnych prípadov na COVID-19 neustále rastú. „Považie a sever Slovenska má mobilitu s otvoreným priemyslom, teda nie sú zavreté služby či školy. Otvorené sú fabriky, kde sa dochádza do priemyselných sŕdc republiky. V top 5 incidencii za sedem dní (v nedeľu 14. marca, pozn. red.) je okres Ilava, Martin, Považská Bystrica, Žilina a Púchov. V súvislosti s mobilitou je ťažko izolovať infikovaných, a neviete o všetkých,“ vysvetľuje analytik, ktorý rútiacu sa „skazu“ prirovnal k Nitre na konci roka.

„Jedinú dobrú správu pre sever Slovenska mám takú, že súčasné čísla okolo 450 prípadov sú polovičné, ako boli v Nitre. To zrejme súvisí s tým, že v Žiline už jedna vlna bola a teraz to schytáva akoby iná skupina obyvateľov, no vírus má stále koho zasiahnuť,“ hovorí v rozhovore Bošňák.

Tri veci obmedziť

Podľa odborníka na dáta sa rastúce čísla dajú znížiť, veď Žilina mala pred necelým mesiacom takmer trikrát menej nakazených. „Žilina rastie, reakcia musí prísť okamžite. Ak by som mohol miestnemu hygienikovi poradiť, mal by zavrieť všetky prevádzky, ktoré môže. Automobilku asi nezavrie, no školy a škôlky by som pre deti okrem rodičov z prvej línie neotváral. Určite by som vydržal do Veľkej noci. Veľa by som očkoval, čo sa aj deje a snažil by som sa obmedziť tri veci. Mobilitu, zaizolovať pozitívnych a ak by sa dalo, veľmi rýchlo otestovať okolie pozitívnych,“ tvrdí Bošňák z Dát bez pátosu.

„Aj tak bude istý čas trvať, kým sa dostane k nižším číslam. Toto vieme už pri Hlohovci, Trnave, Galante, Komárne či Bratislave. Všetci mali absolútne rovnaký priebeh, čo znamená osem týždňov problémov. Žilina je v štvrtom týždni, čiže 14. apríla bude na tých istých číslach, ako pred týmto týždňom,“ dodal.

Pôjde sa na kávu?

O tomto sníva takmer celé Slovensko. Kedy to však bude realitou v Žiline a napríklad v hlavnom meste? „Koncom apríla si budú dávať ľudia kávu v Bratislave. V Žiline až v druhej polovici mája a bude to skutočne tak, nedá sa s tým nič spraviť. Žilina je na vysokých číslach, stále rastie a ak nepríde k výraznejšiemu obmedzeniu mobility, tak sa s tým bude boriť veľmi dlho. Sever Slovenska to nebude mať jednoduché, prichádza Veľká noc a ľudia sa radi navštevujú. Viete dobre, čo to bude znamenať,“ predpovedá Ivan Bošňák.

Účinky respirátora

Od tohto pondelka je povinnosť nosiť respirátor vo všetkých interiéroch. Otázka znie, je lepší ako rúško? „Úspešné krajiny nezaviedli nosenie respirátora. Nemecko či Švajčiarsko, Rakúsko a potom Škandinávia zaviedli tri veci. Odstup a izolácia, nikam nepôjdem a robím doma. Ak už musím ísť do práce, tak len na chvíľu s odstupom najmenej dva metre. Avšak ak pôjdem teraz do práce, budem najmenej so štyrmi ľuďmi 8 hodín s respirátorom a bude tam aspoň jeden pozitívny, tak mám problém,“ odpovedal Bošňák.

„Respiračný vírus sa šíri, chlad mu pomáha. Nestačí si dať niečo na tvár a mať svätý pokoj. Väčšina ľudí dnes v nemocniciach predsa niečo na tej tvári mala a nevie presne povedať, kde vírus chytili. Poučme sa od úspešných krajín, buďme o krok vpred,“ uzavrel zakladateľ portálu Dáta bez pátosu.

FOTO: ilustračné

