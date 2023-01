Zdroj: TASR/Dano Veselský Dědeček, ktorý opitý ZABIL päť študentov, na SLOBODU nejde: Prosí o ODPUSTENIE! Zostáva za mrežami. Bývalý športový funkcionár v októbri šialenou jazdou spôsobil nehodu na zastávke Zochova v Bratislave, pri ktorej zomrelo päť mladých ľudí. Žiadal o prepustenie z väzby, ale neuspel. 25. január 2023 han Zo Slovenska

25. január 2023 han Zo Slovenska Dědeček, ktorý opitý ZABIL päť študentov, na SLOBODU nejde: Prosí o ODPUSTENIE! Zostáva za mrežami. Bývalý športový funkcionár v októbri šialenou jazdou spôsobil nehodu na zastávke Zochova v Bratislave, pri ktorej zomrelo päť mladých ľudí. Žiadal o prepustenie z väzby, ale neuspel.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Obvinený vodič Dušan Dědeček z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy zostáva stíhaný vo väzbe.

Žiadosť zamietnutá

V stredu o tom na neverejnom zasadnutí rozhodol sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I, keď zamietol žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné. O sťažnosti obvineného bude rozhodovať bratislavský krajský súd. Informoval o tom hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

Potom, čo obvinený opustil pojednávaciu miestnosť, adresoval novinárom tieto slová: „Odpustite mi.“ Informuje o tom týždenník PLUS 7 dní na svojom webe.

Niekdajší generálny sekretár deaflympionikov očakáva vysoký trest a kvôli tomu požiadal o podmienečné prepustenie. Ten čas pred dlhoročným trestom, ktorý ho neminie, chcel stráviť so svojou rodinou. „Potrebuje si nejaké veci ešte zariadiť, on ten trest príjme, veď sa nevyhýba zodpovednosti, necháme to na súde, ja tvrdím jedno, má platiť zákon,“ povedal pred portál Startitup.sk advokát Dědečka Jiří Kučera.

Nie je závislý na alkohole

Sudca zamietol aj žiadosť Dušana Dědečka o náhradu väzby probačným dohľadom súdneho úradníka. „Máme za to, že nie sú splnené dôvody na väzobné stíhanie,“ uviedol obhajca obvineného Jiří Kučera v reakcii na stredajšie rozhodnutie.

Z nového znaleckého posudku podľa jeho slov vyplýva, že obvinený nie je závislý na alkohole a ani ho nadmerne nepožíva.

„Je to jedna zo skutočností, ktoré sú obsiahnuté vo vyšetrovacom spise. Ale dôkazy sa hodnotia jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach,“ reagoval prokurátor a hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo. Priblížil, že prípravné konanie by mohlo byť ukončené do štyroch až piatich týždňov. Čaká sa ešte na niektoré znalecké posudky.

Tragédia na Zochovej

Obvinený pod vplyvom alkoholu šoféroval vlani 2. októbra neskoro večer auto, ktoré v obrovskej rýchlosti narazilo v centre Bratislavy do zastávky mestskej hromadnej dopravy Zochova. Priamo na mieste zomreli štyria študenti a piata obeť neskôr v nemocnici.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk